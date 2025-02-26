高雄10家隱形冠軍 《雄心大誌》挖掘優質企業轉型故事

大吉汽車是VOLVO瑞典原廠在亞洲唯一授權認證車體廠。（高雄市經發局提供）

2025/02/26 09:59

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高市經發局推出年度亮點產業刊物《雄心大誌》，精選10家高雄隱形冠軍，涵蓋金屬、汽車、生物科技、運動休閒、食品、資通訊、化工等多個領域，探討企業如何在各自產業中開創新局，電子版也同步上架。

高市經發局長廖泰翔表示，協助在地企業升級轉型，高雄市地方型SBIR計畫推行至今第17年，累計超過千家中小企業受惠，補助金額近8億元，帶動超過32億元的投資；《雄心大誌》則是企業成功案例的彙編，刻畫企業發展歷程與轉型故事，希望激勵更多企業迎向創新，吸引人才與資源在高雄深耕發展。

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本期刊物中，大吉汽車的成功案例讓人矚目，作為VOLVO瑞典原廠在亞洲唯一授權認證的車體廠，大吉汽車也在韓國雙層巴士市場拿下90%市占率，並與施華洛世奇（SWAROVSKI）合作打造價值千萬的水晶巴士。總經理蔡昆憲強調，這些成就不僅提升品牌的國際能見度，也為未來的技術創新與市場拓展，奠定堅實基礎。

政澄水產則憑藉-50°C超低溫保鮮技術，搭配智慧生產管理系統，確保每條鮪魚均達到「生食級」標準，打入日本市場。總經理洪慧惠表示，今年完工的小港新廠，將可全程追溯魚獲來源、捕撈、處理及出貨過程。

陸詰科技則將物聯網技術融入時尚精品，與一卡通合作推出全球首款內建支付功能的迷你配方包，榮獲台灣金選獎肯定，並與保險業者聯手開發防走失裝置，協助失智症患者家庭。總經理洪嘉圻強調，結合人本設計思維與科技創新，吸引多國合作機會，朝全球多元穿戴裝置領導品牌邁進。

專精於地理資訊系統（GIS）的藏識科技，早在2005年即開發全球首套結合Web 3D 導覽、GIS 與開發工具的「Universe」，比Google Earth還早問世。總經理任念志堅信「創新是唯一的路」，近年來已擴展至物聯網、AI智慧裝置，成功開發3D管線管理、淹水模擬、雙旋翼傾轉無人機等智慧城市與國防科技應用。

《雄心大誌》紙本可於高雄各大圖書館閱覽，電子版也同步上架於高雄SBIR官網。

政澄水產憑藉-50度C的超低溫保鮮技術，將鮪魚外銷至日本。並將魚骨轉化為魚骨粉，帶起產品轉型新浪潮。（高雄市經發局提供）

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