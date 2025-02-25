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    求職被問「有其他面試嗎」怎麼答？ 一票人建議：實話實說

    網友發文說，多次面試中，面試官都會問「還有沒有其他面試？」，他好奇該不該實話實說？示意圖。（情境照）

    網友發文說，多次面試中，面試官都會問「還有沒有其他面試？」，他好奇該不該實話實說？示意圖。（情境照）

    2025/02/25 22:28

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕不少人求職時，會向多家公司投遞履歷。一名網友詢問，在多次面試中，面試官都會問「還有沒有其他面試？」，到底該不該實話實說？文章曝光後，多數網友都認為，「說實話就好，要營造出自己有選擇權」。

    該名網友近日在Dcard以「面試官問我還有面其他家嗎？該怎麼回答」為題發文稱，自己目前待業中，從職訓出來後想轉職繪圖相關工作，但在面試過程中遇到了困惑。他提到，在幾場面試中，面試官都會問「還有沒有其他面試？」，他選擇誠實回答還有其他面試機會，也順便表明最快上班日大概是兩個禮拜後。

    沒想到，面試結束後沒多久，原PO就收到104人力銀行的感謝函，直接被刷掉。這讓他懷疑，到底該不該實話實說？還是應該一律回答「沒有，目前只有面試貴公司」比較保險？

    文章曝光後，許多網友認為，「有其他面試可以講，要營造出自己有選擇權才好壓公司！」、「直接實話實說喔，願意給機會的公司通常主管會請人事跑流程，多面試多選擇」、「我們也知道公司不可能只有我一個求職者，就讓對方一定也知道我們不只這家公司面試」、「實話實說即可」。

    另外，其他網友回覆，「之前講沒有其他面試也是沒下文，問了也未必錄取，實在不知道問這個意義在哪」、「想用你的，你有其他選擇反而讓你更有籌碼，如果面試結束後就感謝信的，大概率是本來就沒有要錄用，跟你回答沒有太大關係」、「他想刷掉你，你跟他說你只領28K他都會刷掉你；他想要收你，你在其他公司他都會拿著高薪把你請過來」。

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