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    宜蘭梗枋漁船停港3年漏油 岸巡布設吸油棉阻擴散

    宜蘭梗枋有漁船底部破洞漏油，岸巡人員立即布設吸油棉阻擴散。（海巡署第一岸巡隊提供）

    宜蘭梗枋有漁船底部破洞漏油，岸巡人員立即布設吸油棉阻擴散。（海巡署第一岸巡隊提供）

    2025/02/25 14:08

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣頭城鎮梗枋漁港「裕昌號」漁船，疑似停港3年未出海，因船體老舊呈現進水傾斜狀態，海巡署北部分署第一岸巡隊梗枋安檢所執勤人員，今早巡邏並發現周邊水面遭溢洩油污後，立即布設吸油棉除污，成功防止漏油範圍擴散。

    第一岸巡隊表示，今早在梗枋漁港巡邏時，發現「裕」船呈現進水傾斜狀態，且周邊水面有油污溢洩情形，立即通報船主及相關單位前往處置，並緊急運用吸油綿等防污資材防止油污擴散。

    據了解，「裕」船已3年未出海，疑似船體老舊導致船底破損，因漲潮後艙間進水傾斜才會漏油，為防止污染擴大，岸巡人員布設條狀吸油綿及片狀吸油綿進行除污作業。

    除岸巡人員，海洋保育署宜蘭工作站、宜蘭縣環保局、海洋及漁業發展所等單位獲報也加入清污行列，成功控制油污範圍，後續已由鄭姓船主協調廠商進行船體修補作業。第一岸巡隊呼籲，民眾若在岸際或港區發現污染事件，請立即撥打海巡署「118」報案專線，將立即派員前往處理。

    船底漏油後周邊水面已被溢洩油污。（海巡署第一岸巡隊提供）

    船底漏油後周邊水面已被溢洩油污。（海巡署第一岸巡隊提供）

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