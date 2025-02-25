台中高鐵進站車流「轉彎就分辨上下樓」有解 3月起入站鋪2色分流

台中高鐵進站高鐵五路口（圖），駕駛左轉需立即分辨上下樓頻傳擦撞事故。（記者黃旭磊攝）

2025/02/25 13:04

〔記者黃旭磊／台中報導〕高鐵台中站區匯集台中捷運、台鐵車流，軌道切割原有烏日區道路，又有台74線中彰投快速道路匝道匯入，路口多規定禁轉，騎士屢屢迷途稱「中部百慕達」，台中市府預計3月在站外高鐵五路路口繪製藍、粉紅舖色，分流2樓下客及1樓載客區車流協助辨識。

台中市議員吳瓊華、台中市交通局主秘郭志文、烏日及交大警方及烏日區學田里長孫禾昀、三和里長楊添和，今天趕往高鐵站外會勘，吳瓊華說，高鐵五路、站區一路匯聚載客與上客車流，駕駛「一個轉彎就要分辨上樓或下樓」，經常來不及辨識就開錯車道，警方統計擦撞肇事率名列「台灣百大肇事路口」，為改善將在車流轉進站區以顏色區塊，上站區2樓是藍色（下客區），到1樓（載客區）是粉色標線引導。

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烏日警分局分析交通事故統計發現，高鐵五路一帶因交通動線及標示，未能讓用駕駛及路人提早分辨，導致車輛擦撞事故不斷，經里長及民代反應決議鋪色分流，駕駛將「看路面顏色」快速分流進站，最快3月在高鐵五路、站區一路進站入口，繪製藍色上2樓（下客區）、粉紅色1樓（載客區）鋪色導引車流，並將增設行人穿越線等相關導引號誌，居民喊讚說「鋪設彩色鋪面、加裝讀秒機及照明燈可望改善事故。」

三和里長楊添和說，台中高鐵特區正在新建高鐵購物城（D-ONE 第一大天地）等建案，路口動線相當複雜，其中，一二樓載客及下客區「左轉馬上就要辨識」，外地駕駛常措手不及須緊急轉彎改道，導致擦撞事故不斷，鋪色路面可望改善亂象。

交通局主秘郭志文強調，高鐵五路左轉站區一路將繪製藍、粉紅舖色，車流在進路口前會先看到引導標示，預計3月與警方會勘後施作，也會增設行人穿越線導引號誌，避免因進站車速過快影響路人安全。

高鐵台中站外預計3月繪製藍、粉紅舖色，分流2樓下客及1樓載客區車流。（台中市議員吳瓊華提供）

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