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    北市委外場館供一次性餐具將收費 估每年減2700萬個垃圾

    台北市公告自2025年7月22日起，政府機關、公私立學校及北市府所屬各機關委外經營場館，販售餐飲時不得免費提供一次性餐盒、碗、筷子及湯匙。（記者林承鴻攝）

    台北市公告自2025年7月22日起，政府機關、公私立學校及北市府所屬各機關委外經營場館，販售餐飲時不得免費提供一次性餐盒、碗、筷子及湯匙。（記者林承鴻攝）

    2025/02/24 15:22

    〔記者林承鴻／台北報導〕為落實源頭減廢，台北市公告自今年7月22日起，政府機關、公私立學校及北市府所屬各機關委外經營場館，販售餐飲時不得免費提供一次性餐盒、碗、筷子及湯匙，每項收費不得低於1元，列管場所約280處，預估台北市1年可減少約2700萬個一次性餐具，減輕垃圾處理對環境造成的負擔。

    台北市政府因應北市淨零排放管理自治條例，公告「不得免費提供一次性餐具之公私場所、品項及收費標準」，計價收費，以價制量，鼓勵自備環保餐具，緩解大量廢棄物產生並減輕後端處理負擔。

    環保局表示，一次性餐具管制初期推動禁用美耐皿餐具，採由內而外、由公而私的方式推廣，截至去年，轄內38處市場、13處夜市、29所大專院校、27個中央機關、119處委外場館、53家百貨公司、16家量販店及607家企業等共計有902處公私場所響應。

    環保局並自2010年起，陸續於北市府可外帶消費的委外場館推動「一次性餐具外帶計價及分類回收」，所屬119處委外場館，無論內用外帶都鼓勵使用環保餐具。此次公告建立在既有的基礎上，期盼藉由法制化，以「販賣業管控」及「使用者付費」機制，強化並推動減塑減廢政策，鼓勵民眾減少「使用一次即丟」的情形，一同為環境保護盡一份心力。

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