2025台灣燈會在桃園閉幕 2026交棒嘉義縣

展期12天的2025台灣燈會在桃園今晚璀璨閉幕。（記者李容萍攝）

2025/02/23 23:31

〔記者李容萍／桃園報導〕睽違9年，「2025台灣燈會在桃園」今晚圓滿閉幕，桃園市政府依中華電信人流大數據統計本次台灣燈會總吸客逾2030萬人次，與9年前燈會最終統計2000萬到訪人次「意外巧合」相同；為期12天的展期今晚10點30分熄燈前，進行「2025、2026台灣燈會傳承儀式」，由交通部觀光署長周永暉、桃園市長張善政將台灣燈會主辦縣市交棒嘉義縣副縣長劉培東，將這份璀璨榮耀傳承至下一站。

桃市青埔地區今日細雨不斷，碰到下雨、加上明天是上班日，閉幕日人潮較昨天減少，不過，因為市府宣布台灣燈會第2展區「光的遊戲場」，大受歡迎的「卡比獸」、「皮卡丘」和「進擊的巨人」等大型IP裝置，依原定計畫於今晚閉幕後就撤展，不少民眾把握機會排隊拍照和領取寶可夢小提燈。

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張善政表示，「2025台灣燈會在桃園」創下多項亮點，包括創造產值超過270億元，機場捷運A18站、A19站燈區，兩個燈區成功吸引超過1500萬人次到訪，13個響應燈區也超過530萬人次，這也是台灣燈會史上首次與和Google合作，整合Google map導流，引導用路人提前避開管制路段，以及史上跟最多國際IP結合的親子燈會，打造全齡友善互動、大人小孩都愛的光的遊戲場。

值得一提的是，本次台灣燈會兩大燈區位於機場捷運A18站、A19站燈區間，在主辦單位鼓勵民眾搭乘大眾運輸賞燈下，也創下機場捷運自2017年3月營運通車以來的另一波運量高峰，全線運量單日最多前5名有4名就在燈會期間，分別是15日27萬0703人次、22日21萬7234人次，均高於去年跨年的19萬5681人次，燈會期間另有14日19萬2046人次、21日17萬4847人次。

劉培東則說，相信明年2026台灣燈會在嘉義延續發光發熱，把燈會傳統更加照亮，嘉義在2007與2018辦過盛大燈會，明年2026延續執行，嘉義一直在成長起飛，在縣長翁章梁帶領下邁入農工科技大縣，也是這次想要傳達蛻變躍進的精神，台灣燈會是國際性活動，各縣市承辦每年都有很好的城市行銷，希望明年2026大家來看不一樣的嘉義。

周永暉則說，2025台灣燈會在桃園雙展區展現不同主題特色，在國家門戶桃園呈現求新求變的台灣燈會，感謝籌辦單位付出，感謝各界團體付出，感謝桃市府各局處所有團隊努力不懈達成台灣燈會在桃園使命，展現主辦城市魅力與新風貌。

交通部觀光署長周永暉（中）、桃園市長張善政（右2）將台灣燈會主辦縣市嘉義縣副縣長劉培東（左2）接棒，將這份璀璨榮耀傳承至下一站。（記者李容萍攝）

2025台灣燈會在桃園第2展區與國際IP結合，展期燈區天天湧現排隊人潮。（記者李容萍攝）

大受歡迎的「進擊的巨人」，依原定計畫於今晚閉幕後就撤展。（記者李容萍攝）

大受歡迎的「皮卡丘」依原定計畫於今晚閉幕後就撤展。（記者李容萍攝）

大受歡迎的「卡比獸」依原定計畫於今晚閉幕後就撤展。（記者李容萍攝）

機場捷運通車以來的單日運量前2名出現在此次2025台灣燈會在桃園，整個燈會期間載運超過280萬人次。（記者李容萍攝）

2025台灣燈會第2展區「家」的燈飾。（記者李容萍攝）

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