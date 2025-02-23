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    來台大當交換學生不到一週 波蘭歌手驚呼：台灣是被低估的國家！

    來自波蘭的Sylwia近期來到台灣大學當交換學生，直呼「台灣是一個被低估的國家！」。（圖擷取自YT頻道「不要鬧工作室」）

    來自波蘭的Sylwia近期來到台灣大學當交換學生，直呼「台灣是一個被低估的國家！」。（圖擷取自YT頻道「不要鬧工作室」）

    2025/02/23 19:44

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕跨文化交流是現代教育中不可或缺的一部分。近日，一名來自波蘭的女歌手到台灣擔任交換學生，對台灣的科技、醫療和發展印象深刻，也驚訝於這裡的民主氛圍與自然景觀，直呼：「台灣是一個被低估的國家！」

    波蘭女孩Sylwia近日在YouTube頻道《不要鬧工作室》分享，她是一位來自波蘭的小歌手，剛來到台灣大學當交換學生，主修社會學。她選擇來台灣是因為「台灣是一個非常被低估的國家」，相較於許多人熱衷前往韓國或日本，她更想探索非主流的選項。

    Sylwia認為，台灣是一個獨特且獨立的國「能看見國家與其民主力量和自豪感的緊密結合。」且台灣的自然美景與建築風格也深深吸引她。並透露，來台之前，對台灣的了解不多，但在搜尋相關資訊後，她對這裡的快速發展與科技產業感到驚艷。此外，她還計畫前往東部衝浪，親身感受台灣的自然魅力。

    目前，Sylwia來台已一週，弟弟、男友與表妹也即將陸續來台，她笑稱：「我們想要更多波蘭人入侵台灣。」她分享，弟弟愛吃又愛煮，也許能從台灣的美食文化中獲得靈感；男友則是茶葉愛好者，期待能在台灣品嚐各式茶葉，並參觀茶園。而她自己則聽說台灣的整復很厲害，很想試試。

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