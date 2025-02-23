高雄鹽埕國中發明展奪1金1銀 代表台灣前進日本大阪

高雄鹽埕國中在2025「IEYI世界青少年發明展」 中大放異彩，「智能潛語言翻譯」奪下教育類組金牌，今年8月將代表台灣前往日本大阪參加世界賽。（高市教育局提供）

2025/02/23 14:58

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄鹽埕國中在2025「IEYI世界青少年發明展」 中大放異彩，勇奪1金1銀2銅5佳作，成為高雄市國中入圍最多的學校；今年8月將代表台灣前往日本大阪參加世界賽，與來自世界各國的青年發明家一同競技交流，挑戰更高的發明展舞台。

2025「IEYI世界青少年發明展」 日前在台灣師範大學舉行，全國吸引超過1400名青少年，送出604件發明作品與127件繪圖作品入圍複審，競爭激烈，涵蓋「災害應變」、「綠能科技」、「便利生活」等11大領域。

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鹽埕國中以「智能潛語言翻譯」奪下教育類組金牌，也獲得「你好中文-Nicaragua企業贊助教育學習特別獎」，今年8月將代表台灣前往日本大阪參加世界賽，另作品「智能排氣管防護罩」也獲奪「便利生活類」組銀牌，「身障者NFC智能輔助貼紙」作品，同時拿到「便利生活類」組的銅牌。

鹽埕國中表示，獲獎作品展現學生們從日常生活中發掘問題，透過不斷實驗與改良，將創意構想轉化為可行發明，特別是獲得金牌與國際特別獎的「智能潛語言翻譯」，由一年級蘇宥任、顏喬欣與王奕勝團隊開發。

校長蔡月梅說，學校積極推動各式素養課程，21位參賽學生皆參與資優班創造力課程，透過跨域學習，培養創意思考能力，學生們不僅挑戰自我，更能運用所學，在國際競技中嶄露頭角，展現台灣的創新發想實作能力。

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