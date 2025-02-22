健保30年》「健保改革缺的是魄力！」 專家：政治決斷力是關鍵

「健保30 永續研討會」連兩天邀集政府部門與專家學者對話，探討健保改革方案。（記者邱芷柔攝）

2025/02/22 19:31

〔記者邱芷柔／台北報導〕全民健保自1995年實施以來進入了關鍵改革階段，專家一致認為，分級醫療是改革的核心之一。健康台灣推動委員會副召集人陳志鴻回憶，健保初期原計畫延續公保的分級轉診制度，但遭全台醫學中心院長強烈反對，最終政府迫於壓力而取消政策；如今急診壅塞、醫護流失，與當年未落實分級醫療息息相關。台北政經學院基金會董事長黃煌雄直言，健保改革不缺人才，缺的是政治決斷力，必須克服利益團體壓力與體制內的惰性，展現強大的決心才能促成改變。

台北政經學院基金會、台灣研究基金會、台灣健康保險學會及台大公共衛生學院一連兩天舉辦「健保30 永續研討會」，探討健保改革方案，今天最後一天，邀集政府部門與專家學者共同對話。

請繼續往下閱讀...

限制醫學中心門診占比 落實分級醫療

台灣社區醫院協會理事長朱益宏指出，大醫院不願放手輕症病患，衝擊區域醫院，自健保實施以來，區域醫院數量由568家減少至352家，分級醫療急待強化。今年健保推動「個別醫院前瞻式預算分區共管試辦計畫」，並限制醫學中心的門診占比，有助落實分級醫療，但同時也應強化醫院評鑑，讓各級醫院做該做的事。

健保署署長石崇良提到，區域醫院門診占比達56%，而醫學中心為54.5%，顯示分級醫療並未徹底落實，此外，近10年來醫院門診就醫人次增幅達19%，診察費增36%，檢驗檢查費更飆升65%，合理性有待檢討。

「未來醫療體系應該長什麼樣子？我覺得應該要打造區域化的醫療體系！」奇美醫院院長林宏榮強調，台灣的醫療體系應該進行區域整合，讓醫學中心領導區域醫療網絡，改善病人照護的連續性，並讓健康管理走向「論人計酬」，透過支付系統帶動醫療體系改變。

台大醫院院長吳明賢則分享了日本的分級醫療模式，日本將病床數超過20床的醫院劃為「病院」，少於20床則為「一般診所」，並設有「齒科」，依規定必須支付「擇院費」、「選定療養費」，促使民眾選擇就近診療，有效落實分級，值得台灣借鑑。

衛福部長邱泰源表示，專家們的建議為健保改革提供寶貴參考，像是林宏榮院長提到的「區域照顧」概念，可促進社區醫師提供整體照護，讓中小型醫院發揮長期、療養功能，大型醫院則專注於急重症患者，區域協作有助於健康促進與降低醫療資源消耗，並實現自然雙向轉診。

台北政經學院基金會董事長黃煌雄在研討會閉幕式上直言，改革必須克服利益團體壓力與體制內的惰性，並展現強大的決心，即使遭遇強大反對聲浪，甚至面臨威脅，都要堅持到底才能促成改變，他也特別點名總統賴清德，認為身為醫生出身的總統，對醫療體系的理解深厚，更擁有最佳機會推動健保改革，為健保未來30年留下歷史性貢獻。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法