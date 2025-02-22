竹市中小聯運泳賽成績不採計家長炸鍋 議員林盈徹：市府形同詐騙集團

新竹市今天及明天舉行的114年中小聯運泳賽成績將不做為全中運選拔之用，因突然決定讓家長炸鍋。（照片取自新竹市體育會游泳委員會臉書）

2025/02/22 15:37

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市114年中小學聯合運動游泳項目今天及明天在清大舉行，市議員林盈徹接獲選手及家長投訴指出，因市府臨時更換比賽場地及比賽規則讓選手炸鍋後，今天又傳出原本中小聯運泳賽過往都是做為全中運選拔的重要賽事，此次將不採計，要到3月8日另辦全中運選拔賽，由於決議倉促草率，很多選手都為此次中小聯運泳賽做足準備與練習，市府單方面的宣佈等同要400多名選手放棄此次賽事，狠批市府做法粗糙，能騙就騙，跟詐騙集團沒兩樣。

市府教育處表示，南寮游泳池因水深不足，無法做為中小學聯運泳賽場地，才緊急改向清華大學商借泳游館辦理中小聯運泳賽，沒想到清大也因水深未達1.35公尺，需改由水中出發，因此經教練團協商後，改以水中出發但個人單項需扣1.2秒方式因應，都有經教練團與選手們協商。

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教育處補充，有關全中運選拔賽，已委請游泳委員會主辦選拔賽，以提供有意爭取代表竹市參加全中運游泳比賽資格之中學生選手參加。

林盈徹說，昨天因泳賽場地變更及改採水中出發需扣1.2秒等問題已讓游泳選手及家長群組炸鍋，沒想到今天比賽後又發現此次中小聯運賽事的成績因不符合全中運規定，要另辦全中運選拔賽。由於往年都是利用中小聯運辦全中運選拔賽，此次市府臨時變更，讓準備多時的選手氣炸，抨擊市府失信於選手，400多名選手都為此次賽事努力準備，沒想到竟是一場空，成績如同打水漂，選手難以接受。

林盈徹抨擊市府簡直就像詐騙集團，先前他接獲家長反映時，教育處還表示會再找適合場地，結果依然在清大泳池舉辦，但辦了又不採納成績，等同中小聯運泳賽是無效賽事，市府荒腔走板的行徑，有如詐騙集團。

林盈徹質疑，既然中小聯運場地無法符合標準，為何不延期舉行，如今辦了，成績又不採納，市府做法如同兒戲，難保下次泳賽成績也不採納，他要求教育處要有人對此事負責，不應將責任推給承辦的體育會游泳委員會。

新竹市今天及明天舉行的114年中小聯運泳賽成績將不做為全中運選拔之用，因突然決定讓家長炸鍋。（記者洪美秀翻攝）

市議員林盈徹抨擊市府形同詐騙集團。（資料照）

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