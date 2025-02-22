北市斥資30億要蓋敦北大排 學者：非韌性措施 讓市民失去水患意識

國立台北大學都市計畫研究所教授廖桂賢（左）今（22）天在臉書提出警語，「地下宮殿」的作法絕對不是韌性城市的措施。（資料照）

2025/02/22 14:21

〔記者何玉華／台北報導〕台北市政府仿東京「地下宮殿」的作法，將斥資30億元在民權東路至南京東路間的敦化北路地下，以捷運潛盾工法建置5.6米管徑、長1.25公里的貯留管（敦北地下大排），台灣河溪網協會理事長、國立台北大學都市計畫研究所教授廖桂賢今（22）天在臉書提出警語，「地下宮殿」的作法絕對不是韌性城市的措施，反而會讓市民成為失去風險意識的巨嬰。一旦失去韌性，當所有的防洪排水工程都擋不住的大水來時，就會受災慘重。

廖桂賢指出，當防洪排水工程已經做得差不多，已經沒有傳統大工程可做時，台灣各地開始瘋狂模仿東京的「地下宮殿」，但「地下宮殿」絕對不是達到韌性的措施；所有的地下滯洪/排洪設施都是奠基在傳統「防洪」思維上的工程措施，只要目標是「防止淹水」，就不可能提升人民的韌性。

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他強調，要提升人民韌性的措施，是增加市民的風險意識以及應變能力以「防止/減少災損」，絕非防洪、絕非幫人民擋下所有水。蔣萬安要搞「敦北地下大排」，很有可能讓市民成為更進一步的媽寶。然後哪一天又淹水時，政府就等著台灣刁罵「不是已經做地下大排了怎麼還會淹水？！一定有貪污舞弊！」

他說，氣候變遷的教訓是人定無法勝天，但極端降雨卻總讓各地政府加碼治水，繼續做人定勝天的蠢事！台北市的防洪排水工程已經相對做得很完善，相對不容易淹水了。這幾年大巨蛋周邊的淹水，是有真的造成什麼嚴重的生命財產損失？還是只是讓大家鞋子濕掉行程延誤？打造這個「敦北地下大排」能避免掉多少災損？

廖桂賢說，蔣萬安是否知道，這樣的大工程是會排放大量溫室氣體的；又是否知道國家有「淨零碳排」的目標？還是蔣萬安根本不在乎？奢望人定勝天，奢望台北市不淹水，卻是用排碳、會惡化氣候變遷的方式來解決。對蔣萬安要持續把市民變成巨嬰，他覺得無奈。

他表示，政府要花大錢大建設，大部分的市民大概也是覺得好棒棒。但希望蔣萬安跟市府團隊不要濫用「韌性」這個詞！敦北地下大排「並不會、並不會、並不會」讓台北成為韌性城市，只會讓台北人更為依賴工程排水，失去水患意識，進一步削減韌性。他強調，一旦失去韌性，當所有的防洪排水工程都擋不住的大水來時，就會受災慘重。

台北市政府將斥資30億元在敦化北路地下40米深設貯留管，學者廖桂賢認為並非韌性措施，只會讓台北人更為依賴工程排水，失去水患意識。（台北市政府提供）

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