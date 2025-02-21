台南「保東窯」重見天日 國內首見清代瓦漏窯遺構

考古挖掘後，保東窯遺跡出土。（記者吳俊鋒攝）

2025/02/21 19:45

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市政府文化資產管理處列冊追蹤的關廟保東窯疑似場域，經學者的考古、挖掘後，遺構重見天日，是國內首次發現生產製糖工具的清代瓦漏窯，極具歷史意義，地方爭取原址留存。

該遺址位於關廟埤頭里與歸仁媽廟里交界處，就在新闢的保順路旁，緊鄰鹽水溪上游河岸，屬私人土地，最初由文史工作者徐世和發現。

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徐世和結合地方有志之士張清泓等人組成保大文化行動聯盟，再串連教育界的許耿肇，凝聚力量，發起搶救，市府於4年前現勘，列冊追蹤，持續進行研究、調查。

文資處完成「埤子頭Ⅱ遺址調查研究計畫」提案，向中央爭取補助後，啟動相關考古作業，台南藝術大學教授盧泰康等展開挖掘、探勘，保東窯出土。

徐世和認為，該處不僅國內首見，也可能是僅存的瓦漏窯遺跡，現址保存外，還要推動「南關線保大人文走讀」，深化教育，喚起迷重對土地情感的認同。

今天現場進行教育推廣活動，盧泰康說，出土遺物多為不完整碎片，包含「漏罐」、「藁座」等無釉陶器來判別，為典型專業生產製糖工具的「瓦漏窯」，僅見於文史記載，各地都只留其名，並無實體，這次的考古，堪稱重大發現。

盧泰康提到，現場還有遺構碎磚，以及密集糖漏堆積層，研判是典型的「半倒焰式窯爐」，現在僅剩尾部，前端已破壞，保存刻不容緩。

盧泰康強調，該遺址的出土，填補了台灣「窯業史」與「糖業史」的關鍵空白；而現址地表下約3米處，還發現了新石器晚期大湖文化層，堆積厚度20公分左右，挖到灰黑色陶片。

盧泰康說，考古出土珍貴的遺跡與遺物，揭示了台灣早期產業發展的真實面貌，也反映南關線歷史與人文的特殊性。

台南藝術大學教授盧泰康強調，這是國內首度發現專業生產製糖工具的瓦漏窯遺構。（記者吳俊鋒攝）

地下考古、挖掘後，還發現新石器晚期大湖文化層。（記者吳俊鋒攝）

台南藝術大學教授盧泰康（左）說明發現保東窯的重要意義。（記者吳俊鋒攝）

現場也展示出土的物件。（記者吳俊鋒攝）

保東窯現址為一處土丘，考古後，遺跡重見天日。（記者吳俊鋒攝）

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