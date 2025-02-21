交通部通過台鐵漲價案擬報政院 新票價最快今年上半年上路

交通部通過台鐵公司票價調漲方案。圖為EMU3000型新自強號列車。（記者吳亮儀攝）

2025/02/21 17:10

〔記者吳亮儀／台北報導〕台鐵公司董事會在本月初通過票價費率調整方案，平均漲幅約26.8%，並送交通部費率審議會，今天（21日）討論並通過，最快月底送行政院審議，新票價有望在今年上半年上路。

台鐵的票價已經30年沒有調漲，與當時相較其營運成本已經漲到37.96%，交通部認為，因長期未調整費率，票箱收入不僅難以支應營運成本，短程旅次運價甚至較捷運、公車、公路客運等運具為低。

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台鐵在去年初完成公司化需自負盈虧，交通部認為，無論從營運成本、票價合理性乃至健全公司營運條件等因素，基本費率確有檢討必要。

交通部費率審議會以台鐵公司所送的合理營運成本、費率基礎、合理報酬率、預估客運延人公里數與貨運延噸公里數等內容審慎討論，考量台鐵公司經營成本的實際變動，今天審議會議上同意依照台鐵公司依鐵路法第26條公式計算所提報方案。

貨運部分主要反映營運成本，並以合理報酬率3%計算，每延噸公里費率由1.17元調升至2.54元。

交通部表示，最快月底會送行政院審議，等行政院通過後須有兩個月調整系統，因此新票價上路日期會視行政院的核定狀況。交通部長陳世凱日前表示，送行政院後要審議多久，這部分時間就還不確定，但今年上半年有機會。

交通部費率審議會今天通過台鐵公司票價調漲方案。（記者吳亮儀攝）

交通部費率審議會今天通過台鐵公司票價調漲方案。（交通部提供）

交通部費率審議會今天通過台鐵公司票價調漲方案。未來新票價試算。（台鐵公司提供）

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