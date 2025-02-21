冷空氣南下多地濕冷 週日再增強上看強烈大陸冷氣團

今日天氣受到鋒面通過及東北季風增強影響，北部、東部、馬祖地區及中部山區都有局部短暫雨的機會，預估這波冷空氣比上波濕冷，影響時間也較久，明日本島平地最低溫將下探7度，且週日南下的冷空氣再度增強。（資料照）

2025/02/21 08:42

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今日天氣受到鋒面通過及東北季風增強影響，北部、東部、馬祖地區及中部山區都有局部短暫雨的機會，預估這波冷空氣比上波濕冷，影響時間也較久，明日本島平地最低溫將下探7度，且週日南下的冷空氣再度增強，強度將介於大陸冷氣團及強烈大陸冷氣團等級之間，並將持續影響到下週二清晨。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，今日天氣，受到鋒面通過及東北季風增強影響，北部、東北部、東半部、馬祖地區及中部山區都有局部短暫雨的機會，其它地區及澎湖、金門則維持為多雲到晴天氣型態。

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「林老師氣象站」表示，預估週六天氣受東北季風影響；到了週日南下的冷空氣再度增強，強度將介於大陸冷氣團及強烈大陸冷氣團等級之間，影響時間會以週日至下週二清晨最為顯著，屆時全台降溫有感，北部及東北部地區立馬轉為濕冷型態，中南部地區則為乾冷型態。

另外，在週日至下週一，中部以北及東北部3500公尺以上的高山，都還有結冰、霧淞，甚至於降雪的機會。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今日因鋒面掠過，北部、東半部有局部短暫雨，受「大陸冷氣團」南下影響，氣溫下降，北台灣越晚越冷，其他地區早晚冷，要注意保暖。

吳德榮指出，預估明日冷空氣持平、週日再增強，估計將持續影響至下週二清晨，且這波冷空氣比上波濕冷，影響時間也較久，預估本島平地的最低氣溫將下探7度，要注意保暖。

吳德榮說明，預估下週日入夜至下週二清晨、早晚氣溫降至最低；不過屆時能否觸及「強烈大陸冷氣團」的標準？則有待持續密切觀察。

吳德榮表示，下週二白天起至下週末台灣都在暖氣團範圍內，各地天氣持續偏暖，易起霧；不過沒有明顯冷空氣，故也沒有冷到二月底的條件。至於下週三有中層雲通過，雲量略增、山區有零星飄雨的機率；下週五雖有鋒面尾端掠過北部海面，但目前模式預估對各地幾無影響。

「林老師氣象站」發文指出，今日天氣，受到鋒面通過及東北季風增強影響，北部、東北部、東半部、馬祖地區及中部山區都有局部短暫雨的機會，其它地區及澎湖、金門則維持為多雲到晴天氣型態。（圖擷自臉書）

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