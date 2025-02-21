改善仁武淹水 水利署允今年優先補助4.2億元

賴瑞隆（右二）邀集中央與地方，研商解決仁武淹水問題。（記者葛祐豪攝）

2025/02/21 08:25

〔記者葛祐豪／高雄報導〕去年凱米、山陀兒颱風接力侵台，帶來致災性大豪雨，造成高雄仁武淹水災情嚴重；立委賴瑞隆昨（20日）邀集中央與地方研商，水利署允諾今年優先補助4.2億元，整體工程則於2年內完工，盼能徹底改善仁武淹水問題。

賴瑞隆邀集仁武區議員、區長、里長主席，及經濟部水利署、內政部國土署、高市水利局、環保局，召開「仁武區汛期淹水改善措施進度追蹤」座談會。

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水利署副署長林元鵬指出，高市府盤點仁武區域排水改善方案，提出13項治理工程計畫，包含中下游打通清淤段、瓶頸段，增加滯洪池等改善措施，已獲中央核定補助11.2億元；其中，「八涳橋改建及曹公新圳匯流口護岸拓寬治理工程」2.7億元、「十九灣滯洪池治理工程」1.5億元，共計4.2億元經費，也同意將以發包結餘款，於今年優先支應補助。

高市水利局表示，去年仁武區淹水面積256公頃，影響戶數近1萬2千戶，經水利署、國土署核定13項改善計畫經費，於去年陸續啟動細部設計、上網公告及發包作業。堤岸加高、護岸工程將於今年完工，整體改善計畫在中央經費到位下，預計於2年內完工。

水利局總工程司蔡育龍提及，後勁溪主流、近國道1號下游，設置竹子門滯洪池，已進入細部設計，滯洪量可達56萬噸；中華社區及高鐵大鎮護岸高度提高至75公分，將於5月完工。此外，後勁溪中山高左岸護岸工程，將拓寬至40公尺，預計於8月完工，南亞段右岸護岸拓寬，與配合南亞公司圍牆管線改建，拓寬至40公尺。

針對曹公新圳、獅龍溪及北屋排水整治計畫，水利局強調曹公新圳淹水集中於圳溝兩側，將檢討水理，進行八涳橋改建、曹公新圳匯流口拓寬至60公尺、設置導流牆；獅龍溪將新建防洪牆，增設第二道防線，預計4月完工；曹公新圳仁勇橋至澄觀橋，單側護岸低，將補償調整高度成兩側等高，並增加集水井，新建十九灣滯洪池。

賴瑞隆表示，仁武區水文複雜，土地權管橫跨中央地方，鄰近仁武工業區、仁武產業園區，增加治水困難度。去年中央核定11.2億元進行整體改善，未來將請水利署、國土署和高市府通力合作；清淤、護岸工程於今年汛期前完工，八涳橋改建、十九灣滯洪池4.2億元，由水利署發包結餘款於今年優先支應，整體工程於2年內全數完工，以徹底解決仁武長久淹水問題。

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