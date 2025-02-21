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    日本人對台灣遊客印象差？結帳「1行為」挨批沒羞恥心

    網友發文說，在日本逛街時，看到一名台灣遊客想將商品交給友人一起結帳，引發店員不滿，示意圖。（彭博）

    網友發文說，在日本逛街時，看到一名台灣遊客想將商品交給友人一起結帳，引發店員不滿，示意圖。（彭博）

    2025/02/21 00:03

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕有網友發文說，在日本逛街，看到一名台灣遊客想將商品交給友人一起結帳，引發店員不滿；甚至聽到店員同事抱怨，「又是台灣人素質」。原PO震驚感慨，「原來日本人對台灣觀光客印象很差？」引發熱議，但有人認為，「各國都有素質差的人，沒必要開地圖砲」。

    網友在Dcard發文說，之前在日本逛街時，看到一名台灣遊客排隊結帳時，友人也想結帳，交給他一起結。然而此舉引發店員不滿，比手劃腳制止，要求他重新排隊。儘管友人試圖用手機翻譯解釋，店員依然堅持，最終友人擺臭臉將商品放回去。

    事後，原PO聽到店員的同事抱怨，「又是台灣人素質嗎？不守規矩卻要人通融真是煩人，沒羞恥心」。他不禁感慨，「這些話聽在我這個會說日語的台灣人耳裡，真的有點傷心，原來他們是這樣看待台灣人的嗎」？

    網友紛紛留言，「說真的台灣人素質有時候很像中國人，便宜行事的風格與態度」、「排隊本來一開始就得一起排著，而不是後來合併這是很多台灣人在國外讓人很詬病的東西」、「台灣人的素質本來就是吹噓出來的」、「不意外，台灣人奧客也很多」。

    另有其他網友指出，各國都有素質差的人，「各國都有素質差的人，沒必要開地圖砲。這日本店員直接開地圖砲，素質差到極點。照他邏輯，我在台灣也看過日本觀光客插隊，我是不是也要認為日本人素質都這樣？」、「我也看過日本人做一樣的事啊，每個國家的人品素質本來就有好有壞，實在是沒必要為此傷心，也不用上升到整個國家形象」。

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