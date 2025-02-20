打造職安環境 竹北市清潔隊率先獲ISO、CNS認證

新竹縣竹北市公所清潔隊成功導入 ISO及CNS 45001:2018 職業安全衛生管理系統，展現市公所對基層勞工安全的重視與承諾。（記者廖雪茹攝）

2025/02/20 14:38

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市公所清潔隊為全面提升職業安全及衛生管理水準，耗時近1年，經歷多層次的教育與培訓，成功導入ISO及CNS 45001:2018 職業安全衛生管理系統，經驗證通過成為全國鄉鎮市公所中首創，今（20）日舉行授證儀式，展現市公所對基層勞工安全的重視與承諾。

竹北市長鄭朝方表示，這是清潔隊提升成效的第六支箭。現在全台灣僅桃園三區清潔中隊獲得，公所清潔隊不僅為新竹縣第一，更是六都以外第一。繼第一支箭提升五星服務的内化講座、第二支箭打造清潔隊形象之專業制服、第三支箭減少職業傷害的移動式廚餘傾倒機、第四支箭清潔車新塗裝、第五支箭清潔車正名後，再創新里程碑。

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鄭朝方說，公所致力於建立清潔隊安全職場的核心觀念與實踐，初期導入階段不僅重視車輛每日檢查與安全檢點表填寫，還引進了一系列細節化的作業標準，如有害物質管理：設置專用儲存區域，清楚標示有機溶劑的存放與使用紀錄，降低暴露風險；危險作業預警：壓縮車操作設置警示燈號與預警系統。勞動健康監測：健康檢查與心理健康輔導，確保隊員身心狀態處於最佳狀態等。

SGS總監謝禎濤指出，竹北市公所清潔隊對細節管理的高度專注與全員參與的態度，是此次驗證能順利通過的重要關鍵。

「多一分注意、少一分職災，每個細節的堅持，都是保障生命的重要環節。」鄭朝方強調，未來除持續優化專案外，也將啟用AI差勤管理與勤務編排系統。透過AI技術，清潔隊可即時調整勤務安排，避免過度勞累或重複風險作業，進一步提升工作效率與安全性。

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