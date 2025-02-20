宜蘭2教師捲入性平案 涉性侵男體育師遭終身解聘

宜蘭縣去年有2名教師捲入校內性平事件，其中1名男國中體育老師涉性侵遭終身解聘，另名國小附幼女教師被指控拍打女童私密處，但調查後查無直接證據，先予以復職。 （記者王峻祺攝）

2025/02/20 13:54

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣去年有2名教師捲入校內性平事件，其中1名男國中體育老師，在他校兼任時對女學生伸出狼爪，經教評會認定屬實，決定終身解聘；另名國小附幼女教師，則被指控拍打女童私密處，今年1月初性平調查後，因查無直接證據先予以復職，但疑似不當管教部分續行釐清，預計月底結果出爐。

宜蘭縣某國中去年爆出教武術的男體育老師，到其他高中任教時，多次對女學生伸出狼爪，疑似有多人受害，遭縣議員謝正信在縣議會質詢時踢爆，受害者指控，男師稱學過按摩，並以可解除運動後疲勞與肌肉酸痛為由，替她們推拿，卻把手伸進私處。

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校方獲報組成性別平等調查小組展開調查，但老師否認性侵與性騷，不過全案經多月調查後，發現該師涉犯性平法屬實，經教評會認定，決定終身解聘，並通報教育部，登錄各教育場域不適任人員通報及查詢系統，但男師不服處分，已於本月提出行政救濟。

不過男師在停聘接受調查期間，疑似仍到他校任教，有家長擔心恐造成更多學生受害，質疑制度有漏洞。對此，縣府教育處回應，目前法規雖未有相關限縮規範，但將和教育部研議，討論是否針對法規擬定相關限制，並會在空窗期間，若有教師發生停聘情事，將積極向各校進行行政指導，保障學生受教權益。

另名遭家長指控的國小附幼女師，則是疑似在幫女童換褲子時，動手拍打及用手指戳下體導致紅腫，家屬還到醫院驗傷，全案以疑似性侵案通報縣府，校方啟動性平調查，老師遭停聘，全案歷經近3個月調查，性平部分經委員會認定查無屬實證據，1月初先讓女師復職。

縣府教育處表示，該名女師雖復職，但已未與女童同班，至於該師涉及疑似不當管教部分將續行調查，預計月底召開教評會及認定委員會後，做出相關結論。

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