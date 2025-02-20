中台灣元宵燈會將落幕 童軍團雙旗舞拉尾盤吸睛

中臺灣元宵燈會將落幕，烏日國中童軍團「雙旗舞動」吸引人潮觀看。（記者黃旭磊攝）

2025/02/20 14:14

〔記者黃旭磊／台中報導〕2025中台灣元宵燈會「蛇現幸福」將在23日落幕，全台移動式主燈「女媧」等9大主題燈區展現特色，台中市觀光旅遊局統計超過百萬人次參觀，而民政局「樂in LOVE」燈區集結29行政區浪漫燈組，烏日國中童軍團「雙旗舞動」吸引人潮觀看，張姓民眾表示，童軍賣力舞旗拉尾盤吸睛。

中台灣元宵燈會持續在台中市中央公園展出，今年以「蛇現幸福」為主題開幕4天即吸引破百萬人次進場觀看，日本知名建築師隈研吾也在17日參觀主燈「蛇身女媧」，烏日國中童軍團在「樂in Love」燈區舞台帶來震撼雙旗舞演出，以越南風情的「叮叮噹噹舞」、動感強勁「Fast Cars Superstars」及經典熱舞「眉飛色舞」配樂，透過整齊劃一旗舞動作及活力演出，為觀眾帶來視覺與音樂享受。

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烏日區長林崇懿說，烏日國中童軍團曾獲2024年全國績優童軍團表揚，以全國級優異表現聞名，學生展現童軍精神，還創新童軍旗將藝術元素融入演出，讓賞燈觀眾耳目一新、驚呼連連。

烏日區燈組以「月老三鐵—姻緣、事業、財富」為題，結合在地高鐵、台鐵與捷運三鐵共構元素，並設計月圓與飛燕為民眾帶來幸福、圓滿、福氣與財富。

觀旅局強調，「女媧」主燈首創全台唯一移動式展演主燈，即日起持續演出3天至23（日），「女媧」 展現8組動態前移近30公尺，週五至週日晚間6時至9時半，每半小時展演，每場3分鐘，歡迎民眾把握最後機會前往賞燈。

民政局「樂in LOVE」燈區集結29行政區浪漫燈組，吸引人潮賞燈。（記者黃旭磊攝）

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