超商門口有貓咪！他好奇詢問原因 全家小編解釋原因好暖心

一名網友近日分享，經過全家超商發現店透明店電動門下方貼有貓咪，感到好奇之下拍照上傳至社群平台，PO文曝光引發許多網友討論。（圖擷自「路上觀察學院」臉書社團）

2025/02/20 14:24

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕一名網友近日分享，經過全家超商發現店透明店電動門下方貼有貓咪，感到好奇之下拍照上傳至社群平台，PO文曝光引發許多網友討論，有人說「因為這個月2月22是貓貓日」，全家小編近日解答，這些都是真貓，這是全家推出「浪愛回家」活動，只要掃旁邊QRcode就跳轉至領養網站。

這名網友於臉書社團「路上觀察學院」發文，內容提及他經過全家便利商店，在門口透明電動右側門上看到一隻貓咪稱「紐嘎糖」，還註明男生、未結紮、年齡、個性等資訊，感到困惑拍照上傳至社群詢問網友「其實不太懂，為什麼最近全家，要貼這個？」另外一名網友轉貼橘貓大篇幅貼在超商窗戶則笑稱，「大橘為重」。

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消息曝光後，許多網友紛紛留言表達不同看法，有人說「在哪裡！好想去朝聖啊」、「我覺得很棒且很溫暖」、「因為這個月2月22是貓貓日」、「因為他們董事長換成一隻貓了，所以之後所有政策都以利貓主義出發」、「勾引我們貓派人士」，還有網友自曝「我家狗今天就是看到全家門口這相片，衝過去撞到玻璃，還好自動門開了，只撞到一點點......」。

據了解，這是全家超商與「好好善待協會」推出的「浪愛回家」活動，2月22日是日本一年一度的「貓之日」。全家超商小編近日於脆說明，「這些都是真貓，是好好善待動物協會的流浪貓，歡迎掃描QRcode看領養詳情」。

全家小編於脆留言解釋，這些都是真貓，這是全家推出「浪愛回家」活動，只要掃旁邊QRcode就跳轉至領養網站。（圖擷自「familymart_tw」Threads）

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