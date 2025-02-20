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    台鐵自由座2/24起增至每天17列次 乘車前7天可訂

    台鐵公司今天宣布，24日起每天自由座列車增至17列次（新增11列次），每列有3節自由座車廂，同時提前於乘車前7天（含當日）開放訂購。（資料照）

    台鐵公司今天宣布，24日起每天自由座列車增至17列次（新增11列次），每列有3節自由座車廂，同時提前於乘車前7天（含當日）開放訂購。（資料照）

    2025/02/20 10:41

    〔中央社〕台鐵公司今天宣布，24日起每天自由座列車增至17列次（新增11列次），每列有3節自由座車廂，同時提前於乘車前7天（含當日）開放訂購。

    台鐵發布新聞稿，為進一步提升台鐵西部幹線運能並優化乘客服務，24日起擴大辦理西部幹線自由座，共計新增11列次，9至11車為自由座車廂，每列次210張自由座車票，同時提前於乘車前7天（含當日）開放訂購，增加旅客行程規劃便利性。

    台鐵指出，這次新增自由座是透過分析西部幹線EMU3000型列車各班次的平均客座利用率、旅客購票習慣及自由座補票情形等數據，作為自由座班次選定基礎，盼有效優化整體服務，減少尖峰時段運能不足情形。

    台鐵新增的11列次自由座列車，包含：108次、110次、111次、117次、127次、131次、132次、145次（海）、146次（海）、148次及160次（海），每列次第9車至第11車規劃為自由座車廂。

    台鐵於2023年4月首度試辦自由座，由EMU3000每天提供6列次，集中在4到9節車廂，票價為自強號95折，開放於乘車前4天（含）訂購。

    台鐵表示，2月24日起，自由座列車增至每天17列次，全部都是9至11車為自由座車廂，並於乘車前7天（含當日）開放訂購，票價仍為自強號95折。

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