竹北光節科技美學網路發酵 夢幻水生繁花雷射秀好吸睛

2025竹北光節《水生繁花雷射秀》將自然與科技完美融合，打造一場沉浸式的光影饗宴。（竹北市公所提供）

2025/02/19 16:44

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣2025竹北光節「水生繁花」透過創新的光學、聲學、動力藝術與嗅覺工程，以及整體光環境的打造，讓民眾彷彿置身星際銀河，吸引設計出JR東日本E259系電聯車的日本工業設計公司社長GK Kyoto 麻田風兒，以及2023年台灣燈會的總策展人、中華民國工業設計協會理事長張漢寧等人，也特別前來一睹被網友譽為夢幻的科技美學。

竹北市長鄭朝方表示，今年燈會推出的「水生繁花雷射秀」，將自然與科技完美融合，打造一場沉浸式的光影饗宴。雷射光束如流水般游移，宛如水生植物在夜色中綻放，結合水霧投影與樹影光雕，形成多層次的視覺奇觀。幾何圖形在水面與樹葉間流轉舞動，隨著光束的變換，呈現流動的生命力與浪漫詩意，不時還有鴛鴦、鴨子等水禽悠遊，為全景光環境畫龍點睛。雷射秀晚間6點起，每時段10分、20分、40分、50分各一次，碼頭、全島及迷香樂園旁的步道都是最佳觀賞點。

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燈會規劃六大區域，自高鐵出站的第一站即為「夢島之境」，主燈《洄洄》以光學與動力結合，形成宛如盤旋的圓形，映照於水中，呈現虛實之間的光影。

順時針而行，來到親子最愛的「迷幻香樂園」。過去擔任調香師的鄭朝方特別調製了與活動同名的「水生繁花」氣味，模擬水圳公園開滿繁花與青草，有水氣玫瑰、水氣茉莉，清新的香氛泡泡隨風飄散，讓人如沐春風。

副燈《迴響脈動》採用聲學與光學技術，將聲音轉化為燈光的律動，成為親子互動的熱門區域。「永恆之境」內的樹燈，則被網友稱為阿凡達的世界樹；一旁的燈座《半伴》運用曲線結構，呼應地形與環境，展現不變與變化的二元性。

另一座副燈《心海朗朗，光明自現》呈現潮汐般的水藍光芒，象徵海洋溫柔包覆大地。這裡被鄭朝方推薦為拍照秘境。「水生之境」的《聲息》結合聲學與機械動力，銅管以自然物理發聲，帶來聲光共鳴的視覺饗宴。緊鄰的「光影樂園」也是一處孩子的快樂天堂。

燈會詳情請關注竹北市公所臉書或活動網站：

http://zhubei.tw520.info/zb03.html。

2025竹北光節於水圳公園持續到23日。而水圳公園西面光環境，網友說有如阿凡達世界樹。（竹北市公所提供）

竹北光節科技美學吸引中華民國工業設計協會理事長張漢寧（左1）、日本工業設計公司GK Kyoto 麻田風兒社長（左2）等人特地前來參訪。（竹北市公所提供）

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