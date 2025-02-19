台灣世界展望會發放1752萬 助學台南、澎湖2千多名弱勢生

新學期開始，台灣世界展望會社工陸續發放助學金，協助弱勢家庭學子可以穩定就學。（世界展望會提供）

2025/02/19 16:24

〔記者蔡文居／台南報導〕各級學校陸續開學，開學時要繳交的學雜費以及相關生活費用等，對部分經濟弱勢的家庭卻是一個沉重的負擔，台灣世界展望會在台南、澎湖提供助學金的人數共2337人，這學期共發放的助學金達1752萬元，協助弱勢家庭學子可以穩定就學。

台灣世界展望會表示，展望會長期關顧的國內兒少中，有將近六成孩童是來自單親家庭、隔代教養以及寄親家庭，而這些家庭的主要照顧者，教育程度多僅有國中、國中以下或不識字；甚至許多兒童的父母因離異、入監服刑、酗酒、賭博等，沒有承擔起家庭經濟責任，導致孩子在接受基礎教育的過程中，缺乏家長的陪伴與關懷，在經濟困頓的限制下，教育往往是最容易被忽略。

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台灣世界展望會南區辦事處區處長林惠君表示，展望會每年於2月與8月發放助學金，緩解經濟弱勢家庭於開學前繳交學雜費及相關教育支出費用的經濟重擔，本月份在台南、澎湖提供助學金的人數共2337人，共發放的助學金達1752萬元，協助弱勢家庭學子可以穩定就學。

林惠君表示，邀請社會大眾一同關懷弱勢兒童教育，單筆捐款助學或每月定期捐款1000元響應「助學行動」，也可透過一對一「兒童資助計畫」，每月定期2000元資助一名國內兒童，協助孩子獲得教育支持與關懷、有機會翻轉生命，讓弱勢家庭也能有機會邁向自立。

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