櫻花鳥森林櫻花開8成 賞櫻賞景又賞鳥

櫻花鳥森裡種植粉色的香水櫻，十分浪漫。（圖由櫻花鳥森林提供）

2025/02/19 14:04

〔記者歐素美／台中報導〕全國各地櫻花盛開！台中市新社區除遍植櫻花當作行道樹，區內的櫻花鳥森林佔地8公頃，並種植2000多株櫻花，其中一半為粉紅色的香水櫻，還有山櫻花、八重櫻、富士櫻、吉野櫻等，是全國單位面積栽種密度最高的櫻花林，目前花開約8成，結合白冷圳美景，每天並有鸚鵡放飛秀，供民眾賞櫻賞景，還能賞鳥。

新社最有名的白冷圳是日治時期由磯田謙雄工程師所修建完成的灌溉水圳，是當時東北亞最有名的水利工程，白冷圳全長16.6公里，景色最漂亮的一段就在櫻花鳥森林裡面，白冷圳翻山越嶺從地底下冒出地面後，湊巧貫穿整個園區，清澈湍急的水流不捨畫夜，像萬馬奔騰充滿了希望的生命力，水圳兩側八重櫻夾岸怒放，五彩繽紛美景宛如人間仙境。

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圳旁新蓋的合掌屋美侖美煥是輕露營不錯的選擇；另一區沿著高聳的山壁沉降而下遍植著香水櫻、盛開時期猶若飄浮在空中的繽紛畫布，也像奔騰而下的櫻花瀑布；此外，在山谷上空成群飛翔的大型金鋼鸚鵡．令人錯覺是置身侏羅紀公園！櫻花鳥森林除了賞櫻還可賞鸚．可謂是雙鸚（櫻）會！

來自中南美洲珍貴的金剛鸚鵡有鮮艷的羽毛，聰明伶俐經過園方的精心照顧，成為到訪旅客最佳的迎賓天使！每天兩場的放飛秀讓園區成了療癒的最佳天堂！

另櫻花森林小火車則是兒童們的最愛，日式風格的車站及鐵道是由德國工程師設計建造的，環繞綠色秘境穿梭在浪漫的櫻花叢裡，十分浪漫。

櫻花鳥森林櫻，不僅可以賞櫻，還有金剛鸚鵡放飛秀，可 賞櫻賞景又賞鳥。（圖由櫻花鳥森林提供）

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