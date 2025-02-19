最強嘻哈派對來了！2025大武門音樂祭228連假屏菸登場

大武門精彩卡司－美麗本人、DJ QuestionMark、康康、大支等人演出。（屏東縣政府提供）

2025/02/19 12:30

〔記者羅欣貞／屏東報導〕以嘻哈文化為核心的屏東縣2025大武門音樂祭，2月28日、3月1日將於屏菸1936 文化基地登場，集結20 組頂尖音樂人及潮流街舞團體，重磅級卡司齊聚，將再度掀起南台灣嘻哈音樂狂潮。

屏東縣政府文化處表示，屏縣打造多元族群音樂品牌，一年四季透過不同的音樂盛典，包括主打嘻哈的「大武門音樂祭」、獨立音樂的「台灣祭」、結合流行與經典的「三大日音樂節」、客家文化為主軸的「狂客音樂祭」、恆春民謠為基底的「半島歌謠祭」、以及原住民藝文饗宴「斜坡上的藝術節」等接力舉辦，展現城市音樂能量與文化潮流。

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今年邁入第三年的「大武門音樂祭」，以「BURN！LEAD THE WAY」為主題，規模陣容再升級，2月28日邀請屏東饒舌實力派「大成DACHENG」帶來朗朗上口嘻哈結合R&B的旋律、DJ Question Mark 和歌手康康的演繹跨風格台語歌曲，充滿嘻哈創意能量「美麗本人」與人氣塗鴉藝術家 BOBONE偕手跨界翻玩饒舌音樂提供前所未有的藝術體驗。更由台饒樂迷最愛的「Green Father比杰」擔任嘻哈舞台MC主持人。

第二天3月1日有最具話題性饒舌先驅「大支」、說唱氣氛慵懶與純情兼具「西屯純愛組」以及曾在台灣超人氣嘻哈類選秀綜藝節目《大嘻哈時代2》大放異彩「G5SH」等眾多嘻哈音樂人輪番登場，還有饒舌新星 HowZ、SiNNER MOON、Taji 攜手潮牌服飾品牌「NXWV EXPRESS」，以街頭氛圍與衝突性視覺呈現嘻哈音樂的時尚魅力，為觀眾帶來令人耳目一新的演出。

文化處表示，除現場演出外，「3 on 3 Freestyle Battle」街舞大賽，由榮獲 2024 Outbreak Europe 世界冠軍、台灣史上首位取得奧運霹靂舞參賽資格的國手－「孫振」擔任街舞擂台公開組評審。街舞界新世代生力軍－「Y.O MOB」、屏東高校生熱舞聯隊「Rouser」等為活動注入青春活力。

另有最受歡迎的市集，號召餐飲美食、潮流服飾與文創商品共襄盛舉，融合嘻哈、街舞、藝術的潮流新勢力正從屏東出發，屏縣府邀請民眾用音樂共振一起嗨翻南台灣。活動資訊可關注屏菸官網及臉書。

每年大武門音樂祭吸引人潮。（資料照，屏東縣政府提供）

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