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    基市舊公車修理廠遮雨棚髒亂、鐵皮破損掀起 議員促拆除

    基隆市公車處舊修理廠遮雨棚老舊，鐵皮破損還常遭人亂丟垃圾。（記者盧賢秀攝）

    基隆市公車處舊修理廠遮雨棚老舊，鐵皮破損還常遭人亂丟垃圾。（記者盧賢秀攝）

    2025/02/18 13:21

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市舊公車修理廠遮雨棚，鐵皮破損掀起，強風吹落恐傷人，且常有民眾亂丟垃圾，環境髒亂，市議員張顥瀚與周邊3里里長今天會勘，要求市府儘速拆除，未利用之前作為地方休閒空間或停車場。市府都發處表示，已編列預算拆除老舊雨棚，後續規劃用途將尊重地方意見。

    基隆市公車處中正路修理廠在2016年廢除，作為新市政大樓的預定地，在未興建之前目前部分土地作為臨時停車場，但保留了1棟舊遮雨棚。新市政大樓進行規劃中，市長謝國樑上任後改弦易轍，將引用民間投資興建市政大樓，目前新的規劃案尚未出爐。

    張顥瀚說，公車處老舊遮雨棚常有民眾亂丟垃圾，鐵皮屋頂破損掀起，風大時鐵皮搖晃，尤其颱風時鐵皮掀落砸到人很危險，周邊都是住戶，希望市府儘速拆除，作為地方休閒運動或是停車之用。

    周邊入船里長郭蒼成、正船里長沈陸成和中船里長蔣春生表示，民眾亂丟垃圾造成環境髒亂，老舊雨棚很危險，擔心傷害民眾安全，都希望市政大樓興建之前儘速拆除，作為停車或讓民眾休閒。

    市府都市發展處使用管理科長吳建表示，市府編列了500萬元預算，將拆除老舊雨棚，目前進行招商作業程序，會儘速把老舊雨棚拆除，後續規劃利用會尊重地方意見。

    基隆市公車處舊修理廠遮雨棚老舊，鐵皮破損還常遭人亂丟垃圾。（記者盧賢秀攝）

    基隆市公車處舊修理廠遮雨棚老舊，鐵皮破損還常遭人亂丟垃圾。（記者盧賢秀攝）

    基隆市公車處舊修理廠遮雨棚老舊，鐵皮破損還常遭人亂丟垃圾。（記者盧賢秀攝）

    基隆市公車處舊修理廠遮雨棚老舊，鐵皮破損還常遭人亂丟垃圾。（記者盧賢秀攝）

    市議員張顥瀚、里長與市府都發處人員勘查，希望將公車處舊修理廠遮雨棚拆除。（記者盧賢秀攝）

    市議員張顥瀚、里長與市府都發處人員勘查，希望將公車處舊修理廠遮雨棚拆除。（記者盧賢秀攝）

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