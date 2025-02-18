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    連鎖壽司店水龍頭積「乳白色水垢」 網酸：以為塞進一個壽司

    民眾在連鎖迴轉壽司店用餐時，驚恐發現沖泡飲品的熱水出水口累積厚厚一層水垢。（擷取自爆料公社）

    民眾在連鎖迴轉壽司店用餐時，驚恐發現沖泡飲品的熱水出水口累積厚厚一層水垢。（擷取自爆料公社）

    2025/02/18 14:04

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕來自日本的連鎖迴轉壽司店會在桌邊設置水龍頭，供客人沖泡熱抹茶飲用。然而，近日有民眾爆料某知名壽司店的熱水出水孔累積厚重的水垢，甚至還有毛屑殘留，讓她瞬間倒盡胃口。

    一名網友昨（17）日在爆料公社發文表示，自己在北部某連鎖壽司店用餐時，準備取用熱水泡抹茶來喝，驚恐發現桌上的熱水水龍頭出水孔竟沾有毛屑，讓她覺得不太對勁，丈夫低頭查看後瞬間嚇傻，隨即拿起手機拍照。

    根據原Po貼出的照片可見，熱水出水口已被厚厚一層乳白色水垢覆蓋，疑似長期未清潔，讓她無奈地說「原來這就是每次我在泡茶的熱水口......」。她當下立刻向店員反映，對方則回覆會馬上清理，但現場只是拿抹布簡單擦拭，讓她不免擔心這不只是一間店有類似狀況，提醒大家下次要用壽司店熱水時，先確認出水口的情況。

    貼文曝光後引發熱議，不少網友紛紛留言表示震驚，「以為是塞一個壽司在那裡」、「原來壽司店也可以看到鐘乳石」、「熱水出來自動變成普洱茶」、「那杯子基本上直接裝水也看得到一層，只是泡了抹茶粉不明顯，壽司店我都不用那個杯子裝水的」。不過也有人認為這種情況很常見，「看起來就像是水垢，你家飲水機內也有」、「還好啦，就陳年老水垢而已」。

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