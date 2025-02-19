爆肝女搭捷運坐博愛座被踢醒逼讓座 紅衣嬤嗆：你去死啦

女子坐博愛座休息，卻被阿嬤用腳踢醒，提醒對方竟被嗆「你去死啦！」（本報合成，@moemoe_1222/Threads授權提供）

2025/02/19 22:27

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北捷運再傳博愛座讓位糾紛！一名女子連續幾天睡眠不足，搭捷運看到博愛座空位就坐下休息，沒想到一名阿嬤上車踢她的腳，大聲要求讓座，甚至在對話過程中多次動腳踢她，連其他乘客也看不下去。

網友17日在「Threads」發文說，搭乘捷運時由於連續3天沒睡飽，看見博愛座有空位就坐下來補眠，幾分鐘後開始打瞌睡，不料一名穿著紅色外套的阿嬤一上車，突然用力踢她的腳，大喊「都不會讓座喔！」她瞬間嚇醒並回，「請用說的，不要動手動腳。」結果對方又補了一腳。

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原Po二度被踢後，氣得減輕力道反踢回去，反問阿嬤，「所以我也可以這樣踢你嗎？」對方回嗆，「你去死啦！」。從事發影片可見，這一幕連周圍乘客也看不下去並站出來替原Po講話，阿嬤卻反駁「我撥她腳而已，是多大力？」，讓原Po忍不住駁斥「妳剛剛踹超大力的」，並希望對方不要濫用博愛座，「妳看起來身體非常健康，腿超有力」，路人更反問阿嬤「妳怎麼知道人家沒不舒服？」。

原Po透露，當時其他乘客主動讓位給這名阿嬤，「不然這邊給妳坐啦」，阿嬤卻拒絕稱，「我不要坐啦！」原Po強調，博愛座不是老人的專屬座位，它是優先禮讓並非強制讓座，更不是以「踢人」來搶位置的理由。禮讓是一種美德，不是義務，請不要倚老賣老，她看到老弱婦孺一般都會讓位，但阿嬤這種行為只會讓人更不想讓座，「如果我懷孕了，只是你看不出來呢？如果我剛才走路扭傷了腳，只是你看不出來呢？阿姨，妳看起來也很健康啊！！腳勁很大、嗓門很大，妳真的需要博愛座嗎？」

貼文曝光後引發熱議，網友紛紛留言，「上次月經來坐博愛座休息，一個看起來60歲的大叔突然用力抓我手臂把我抓起來，差點想報警。需要座位可以用說的，動手動腳很沒水準」、「想到我懷孕9個月的時候，肚子已經超級大，有個老人一上車直接拍我一下，叫我讓位給他」、「那麼硬朗看起來新店站到淡水再泳渡到八里或福建都沒有問題」。

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