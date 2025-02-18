冬春交替季節易起霧影響班機起降 台中航空業者：3、4月最嚴重

冬春交替時節，台中機場易起霧影響飛機飛航。（資料照）

2025/02/18 10:07

〔記者歐素美／台中報導〕冬天及春天冷熱交替時節，由於暖空氣與冷空氣交替，最易起霧，造成能見度不佳，影響機場飛機起降，由於目前國內航班都排得比較密集，航空公司針對國內航班的作法，幾乎只要霧鎖機場，起飛時間到，飛機仍無法起飛就取消航班，但國際線因涉及的問題較多，航空公司則多會觀望，一般以延誤為主，較不會取消班機，台中機場上週六日即因霧鎖機場而取消及延誤部分班機，航空公司主管表示，目前還只是2月，一般3、4月霧鎖機場的情況會更嚴重。

台中航空站主任張瑞澍表示，機場有跑道起降標準，一般能見度低於550公尺，空軍天氣中心就會發布，塔台隨即會宣布暫停起降，但一般霧鎖機場的時間都很短，因台中機場位在大肚山上，我們看是霧，從沙鹿等低處往上看則是低雲，只要低雲飄過就好了，機場起霧的情形一般都發生在冬天到春天交替時節，每年都有，但台中不像金門機場那麼嚴重。上週六日一度霧鎖機場，但只延誤約1小時左右，很快恢復正常。

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某航空公司主管表示，由於目前國內班機都排得比較緊密，例如台中飛澎湖只幾十分鐘，若飛機延誤可能影響後面的航班及旅客權益，所以目前航空公司針對國內線的作法，幾乎都是只要飛機起飛時間到，飛機仍無法起飛，就是取消該航班。

不過，國際航線的影響較大，因為國際線的航班比較不緊密，加上航程較遠，在飛行途中可能可以略為加速，加上旅客有後續轉機或住宿問題，所以航空公司一般比較不會取消航班，一般只是延誤起降，或者轉到其他機場起降。

冬春交替時節，台中機場易起霧影響飛機飛航。（記者歐素美攝）

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