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    彰化虎山巖李花繽紛浪漫飄「2月雪」 再1週達最高峰

    虎山巖李花花祭展開，枝頭成串雪白色花朵彷彿鋪上白雪。（米諾斯提供）

    虎山巖李花花祭展開，枝頭成串雪白色花朵彷彿鋪上白雪。（米諾斯提供）

    2025/02/17 21:12

    〔記者湯世名／彰化報導〕農曆春節過後氣溫乍暖還寒，彰化縣花壇鄉虎山巖600棵李花爭先恐後開花，枝頭白皚皚，美不勝收，賞花的遊客驚嘆：「超浪漫，山頭好像披著2月雪！」虎山巖管委會主委林天潤表示，李花預估再一星期達最高峰，228連假可得把握機會前來賞花，一旦錯過就要等明年了。

    前來賞花的遊客驚嘆說，沒想到虎山巖除了有櫻花、金針花，還有李花，一串串堆滿枝頭，走在園區賞花就好像在山上賞雪一般，浪漫極了。攝影師米諾斯表示，目前園區600棵李花樹中，有部分已經全開，整棵李花樹像炸裂一般，雪白花海鋪蓋著樹枝，浪漫極了。

    林天潤指出，虎山巖周邊部分李花樹開得最茂盛，其餘也都陸續開花中；白色花朵一串串堆滿枝頭，且呈現濃烈的白，遠望就好像樹枝披了一層白雪，遊客漫步園區，有如在欣賞雪景，預計再一星期達到最高峰。

    他說，李花和梅花都是白色的花朵，但是李花是成串堆滿枝頭，且呈現濃烈的白，梅花則是單朵、淡淡的白。未開花的李花花苞都會帶著一抹粉紅，好像抹了胭脂般可愛，歡迎遊客到虎山巖走春祈福，欣賞盛開的李花。

    李花成串開在枝頭上，花朵彷彿山頭鋪上白雪，浪漫極了。（米諾斯提供）

    李花成串開在枝頭上，花朵彷彿山頭鋪上白雪，浪漫極了。（米諾斯提供）

    虎山巖除了有滿山的李花，山頭開滿粉紅色櫻花也相當美麗。（米諾斯提供）

    虎山巖除了有滿山的李花，山頭開滿粉紅色櫻花也相當美麗。（米諾斯提供）

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