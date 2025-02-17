2025世界青少年發明展台灣選拔賽 雲林國小6學童首次參賽喜獲銅牌

雲林國小6名小六學生首次參加世界青少年發明展台灣選拔賽，獲銅牌獎。（記者李文德攝）

2025/02/17 16:19

〔記者李文德／雲林報導〕2025世界青少年發明展台灣選拔賽日前舉行，雲林縣雲林國小6位學童以生活所遇到的問題，耗時兩個月研發出「泡麵糯米紙調料包」及「馬桶防水花噴濺設備」，首次參賽便獲得銅牌獎殊榮。校長關勝周表示，科學研究能培養孩子自發、互動理念，學校會再引進豐沛的資源，讓科學在校園中開花結果。

2025世界青少年發明展台灣選拔賽，上週六在台灣師範大學綜合體育館舉行，吸引全國超過1400位青少年科創好手角逐科技新秀發明大獎，賽事共604件發明作品及127件繪圖作品入圍複審，競爭激烈。比賽項目涵蓋「災害應變」、「綠能科技」、「便利生活」等11大領域。

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雲林國小六年級學生陳旻勛、陳沛青、葉千溎發明出「糯米紙泡麵調味包」。發想人陳旻勛表示，在吃泡麵時，塑膠調味包不僅會增加垃圾量，尤其調味料還會沉在最下面，因此想到用糯米紙漿包覆調味料，投入泡麵中便可溶解，可減少垃圾量、調味料也可以均勻分布。

3人表示，糯米紙都是由自己調配而成，無論是粉包、乾燥蔬菜、油包等都可以此密封，但針對每樣調味料包覆，都須計算比例製作糯米紙，相當費工夫。

另張耘碩、林妤庭、邱宥瑋發明出「馬桶防水花噴濺設備」，發想人張耘碩表示，如廁時水花偶爾會濺起弄濕臀部，因此3人構思設備，先在紙上繪畫設計圖，再利用3D列印製成，裝置中安裝自動輸送衛生紙馬達系統，只要按下開關，衛生紙便會輸送至馬桶水表面，經黏土試驗後，能有效降低水花飛濺問題，讓使用者能夠享受到更乾淨、衛生的如廁體驗。

校長關勝周表示，去年學校設立科學社團，培養學童科學研究精神，兩組學生首次參賽即獲獎，對於他們而言是極具鼓勵性，重視實驗、動手做的精神，符合現代的教育潮流，學校會引進豐沛的資源，讓科學在校園中開花結果。

雲林國小六年級學生陳旻勛、陳沛青、葉千溎發明出「糯米紙泡麵調味包」。（雲林國小提供）

雲林國小六年級學生張耘碩、林妤庭、邱宥瑋發明出「馬桶防水花噴濺設備」。（雲林國小提供）

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