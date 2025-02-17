珍稀保育類野鳥黃鸝現身台南巴克禮公園 一度瀕臨滅絕

最近出現在台南巴克禮公園的黃鸝幼鳥，在樹林內覓食，獵捕昆蟲。（圖由謝其良提供）

2025/02/17 14:55

〔記者蔡文居／台南報導〕曾經在台灣一度瀕臨滅絕，目前被政府列為珍貴稀有的保育類野鳥黃鸝，最近出現在台南市區的巴克禮公園，而且是一隻幼鳥，讓鳥友驚喜萬分，懷疑黃鸝可能已在公園一帶繁殖。

黃鸝身長24至28公分，鮮黃色，過眼線黑色向後延伸至後頭，又稱「黃鶯」。牠以昆蟲、植物果實等為食，叫聲嘹亮動聽，加上外形鮮豔，過去曾因棲地開發、獵捕等因素，在台灣的族群數量僅剩下幾百隻，一度瀕臨滅絕，近年來因保育觀念提升，數量逐漸增多，目前被政府列為珍貴稀有保育類鳥類。

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鳥友謝其良說，黃鸝在台灣屬於為不普遍的過境鳥和稀有留鳥，在台南的新化林場、沙崙農場等低海拔地區有固定族群棲息，去年他首次在永康的祥合公園發現牠出現在市區公鳥，這次則在東區的巴克禮公園現蹤，而且是一隻幼鳥，吸引不少鳥友特地造訪。鳥友懷疑黃鸝可能已在公園附近築巢繁殖，不過，迄今並未發現有相關築巢繁殖的影像記錄。

台南鳥會常務理事潘致遠表示，巴克禮公園的黃鸝比較有可能是台南沙崙高鐵站附近飛過來的，不是整年可見。目前他還沒聽說巴克禮公園有黃鸝築巢的記錄。

黃鸝一身鮮黃色，過眼線黑色為一大特微，過去在台灣曾一度瀕臨滅絕，圖為成鳥。（圖由謝其良提供）

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