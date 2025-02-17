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    雲林口湖椬梧滯洪池水環境改善最後一哩路 今舉辦動土開工

    椬梧滯洪池第三期水環境改善計畫，今縣府舉辦動土開工典禮。（記者李文德攝）

    椬梧滯洪池第三期水環境改善計畫，今縣府舉辦動土開工典禮。（記者李文德攝）

    2025/02/17 13:22

    〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣口湖鄉椬梧滯洪池2013年完工，具備滯洪防災功能，也衍生出豐富生態，縣府打造周邊環境，推動「水環境改善計畫」，第三期工程今（17）日開工，預計明年1月完工。雲林縣水利處表示，此為滯洪池環境改善最後一里路，盼完工後為地方帶來更完善效益。

    椬梧滯洪池水陸域面積合計約125公頃，完工啟用後，有效吸納豪雨、讓口湖、水林地區擺脫淹水惡夢，總滯洪量150公噸，分為南、北兩池，此地生態資源豐富，近年調查發現有東方白鸛、紅冠水雞等珍貴鳥類，更有多樣的水生物種，成為賞鳥、生態教育的絕佳場所。

    水利處長許宏博表示，椬梧滯洪池完工後縣府便針對其周邊進行水環境改善，2019年起分別針對南、北兩池進行修護護岸、優化周邊設施、打造休閒步道等，中央補助、加上地方自籌，工程經費投入逾2億元。

    總工程費2850萬 中央補助9成

    許宏博表示，環境改善計畫分為三期，第三期將把南池北側的雜木林帶進行改善，預計將在此地改善排水管溝約303公尺，屆時能將積水導入後，可引出至尖山大排。此外景觀工程上更有以蚵殼打造的入口意象，還有植栽綠化等，總工程經費共2850萬元，由中央補助九成，地方自籌一成。

    今縣府舉辦動土開工典禮，雲林縣長張麗善、立法委員丁學忠、雲林縣議會副議長蔡咏鍀、口湖鄉長李龍飛等人出席，民眾見證地方大事。

    張麗善表示，此為滯洪池水環境改善計畫中「最後一里路」，工程340日曆天，預計明年1月底完工，屆時可結合在地觀光效益，加上滯洪池周邊以打造完成適合車宿族的露營空間，可讓椬梧滯洪池除有防災功能，更兼具生態、教育、休憩的永續作用。

    椬梧滯洪池除具有蓄洪功能外，也擁有豐富的生態資源。（記者李文德攝）

    椬梧滯洪池除具有蓄洪功能外，也擁有豐富的生態資源。（記者李文德攝）

    雲林縣府針對滯洪池南池北側雜林帶進行水環境改善。（記者李文德攝）

    雲林縣府針對滯洪池南池北側雜林帶進行水環境改善。（記者李文德攝）

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