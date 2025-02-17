從諮詢到完成工商登記 北市青年局推「一案到底」創業陪跑

台北市青年局針對創業者提供諮詢、創業貸款等支持服務。（北市青年局提供）

2025/02/17 10:41

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市長蔣萬安上任後成立青年局，並設立青年職涯發展中心，提供職涯諮詢服務外。青年局現在也推出全國首創「一案到底」創業陪跑服務，有專人提供創業諮詢等輔導服務，一路陪伴青創團隊至完成工商登記。青年局也同步受理最高可200萬元台北青年創業融資貸款申請，最長貸款期限5年，利息全額由市府補貼。

青年局表示，青年職涯探索不應僅限於就業發展，青年局在既有職涯諮詢服務基礎上，邀請專業創業團隊進駐青年局二樓職涯發展中心，提供全方位創業支援。青年局也推出「一案到底」專人陪跑服務，創業青年只要完成20小時創業課程，並具備初步創業計畫即可申請，將有專人協助提供創業諮詢、空間媒合、參展推薦、創業融資申請輔導等服務，一路陪伴至完成工商登記。

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青年局提到，不論是已完成工商登記，或仍在評估創業可能性的青年，都有相應支援服務。「創業諮詢服務專線」可透過電話、現場及線上諮詢提供初步創業評估與政策資訊；「創業諮詢門診」會由專業顧問提供個別化諮詢，並依據結果安排後續輔導或轉介相關資源。

青年局也提供新創交流見習機會、創業課程等活動，協助創業團隊參展及空間媒合。同時，台北市政府也補助台北市青年創業融資貸款，最高可貸款200萬元，最長貸款期限5年，利息全額由市府補貼，減輕創業初期的財務壓力。

青年局表示，將持續提供豐富的創業資源與協助，並透過創業融資貸款、能力培育與創業初期陪伴計畫，讓更多青年創業者踏上創業第一哩路。

北市青年局提供創業諮詢服務。（北市青年局提供）

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