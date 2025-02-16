為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    冷氣團接力影響 台南水道博物館「櫻木花道」綻放1成

    台南山上花園水道博物館淨水池區營造「櫻之花道」迎賓。（記者劉婉君攝）

    台南山上花園水道博物館淨水池區營造「櫻之花道」迎賓。（記者劉婉君攝）

    2025/02/16 11:41

    〔記者劉婉君／台南報導〕台南山上花園水道博物館淨水池區櫻花每年都吸引不少民眾賞花，今年受到接連寒流影響，延遲生長，目前約開花1成，館方估計盛開時間點大約落在228連假。園區並規劃「櫻木花道」，讓中央步道變身花海迎賓。

    山上花園水道博物館是國內最大的國定古蹟，園區內有自日治時期遺留的百年羅漢松、琉球松、玉蘭花等，2016年起並陸續於淨水池區種植超過500棵櫻花，種類有河津櫻、富士櫻、吉野櫻與八重櫻，目前不少枝頭都可看見花苞。

    文化局代理局長林韋旭表示，2023年接連的強風豪雨，導致園區內60餘棵櫻花倒伏，在企業家洪三雄、李壯源及浤鼎建設、環球水泥、吳金茂文教基金會的支持下，完成補植，新植的櫻花也已適應環境，含苞待放。

    而前往淨水池的長階梯前，中央步道原本亦種植櫻花樹，但因空間太小，生長狀況一直不佳，館方今年將櫻花樹移植，改種植波斯菊及百日草等草花，現已盛開，搭配一旁櫻花，被遊客打趣稱為「櫻木花道」。

    另外，山上區通往淨水池的道路旁，也有多片百日草花海，吸引路過人車駐足拍照。山上水道博物館C館旁的波斯菊也已經陸續綻放，加上紫花藿香薊花海，還有圍牆的九重葛花籬，讓博物館和周遭充滿繽紛浪漫。

    台南山上區前往淨水池區的道路旁，有多片繽紛花海。（記者劉婉君攝）

    台南山上區前往淨水池區的道路旁，有多片繽紛花海。（記者劉婉君攝）

    山上水道博物館C館旁的波斯菊及圍牆的九重葛花籬，讓博物館和周遭充滿繽紛浪漫。（記者劉婉君攝）

    山上水道博物館C館旁的波斯菊及圍牆的九重葛花籬，讓博物館和周遭充滿繽紛浪漫。（記者劉婉君攝）

    山上水道博物館C館旁的波斯菊及圍牆的九重葛花籬，讓博物館和周遭充滿繽紛浪漫。（記者劉婉君攝）

    山上水道博物館C館旁的波斯菊及圍牆的九重葛花籬，讓博物館和周遭充滿繽紛浪漫。（記者劉婉君攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播