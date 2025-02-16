冷氣團接力影響 台南水道博物館「櫻木花道」綻放1成

台南山上花園水道博物館淨水池區營造「櫻之花道」迎賓。（記者劉婉君攝）

2025/02/16 11:41

〔記者劉婉君／台南報導〕台南山上花園水道博物館淨水池區櫻花每年都吸引不少民眾賞花，今年受到接連寒流影響，延遲生長，目前約開花1成，館方估計盛開時間點大約落在228連假。園區並規劃「櫻木花道」，讓中央步道變身花海迎賓。

山上花園水道博物館是國內最大的國定古蹟，園區內有自日治時期遺留的百年羅漢松、琉球松、玉蘭花等，2016年起並陸續於淨水池區種植超過500棵櫻花，種類有河津櫻、富士櫻、吉野櫻與八重櫻，目前不少枝頭都可看見花苞。

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文化局代理局長林韋旭表示，2023年接連的強風豪雨，導致園區內60餘棵櫻花倒伏，在企業家洪三雄、李壯源及浤鼎建設、環球水泥、吳金茂文教基金會的支持下，完成補植，新植的櫻花也已適應環境，含苞待放。

而前往淨水池的長階梯前，中央步道原本亦種植櫻花樹，但因空間太小，生長狀況一直不佳，館方今年將櫻花樹移植，改種植波斯菊及百日草等草花，現已盛開，搭配一旁櫻花，被遊客打趣稱為「櫻木花道」。

另外，山上區通往淨水池的道路旁，也有多片百日草花海，吸引路過人車駐足拍照。山上水道博物館C館旁的波斯菊也已經陸續綻放，加上紫花藿香薊花海，還有圍牆的九重葛花籬，讓博物館和周遭充滿繽紛浪漫。

台南山上區前往淨水池區的道路旁，有多片繽紛花海。（記者劉婉君攝）

山上水道博物館C館旁的波斯菊及圍牆的九重葛花籬，讓博物館和周遭充滿繽紛浪漫。（記者劉婉君攝）

山上水道博物館C館旁的波斯菊及圍牆的九重葛花籬，讓博物館和周遭充滿繽紛浪漫。（記者劉婉君攝）

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