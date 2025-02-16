紅胸秋沙纏網溺斃！鳥友悲痛直擊 揭海洋廢棄物殺手危機

紅胸秋沙遭廢棄漁網纏住。（拍鳥俱樂部成員陳裕鑫提供）

2025/02/16 11:31

〔記者羅國嘉／新北報導〕有鳥友昨（15）日在新北市石門海濱發現一隻紅胸秋沙遭廢棄漁網纏住，最終不敵海浪與潮汐沉入海中。此事件引發鳥友與保育人士對於海洋廢棄物的憂慮。新北市動物保護防疫處表示，海洋生態豐富，常會有海鳥棲息，民眾在海域遊憩或釣魚，切記需將垃圾和釣魚線等廢棄物帶走，尤其漁網容易纏繞動物，危害動物安危。

據現場鳥友表示，15日上午9時40分發現這隻紅胸秋沙在離岸不遠處被纏住，完全無法掙脫，只能隨著海浪不斷翻滾。當時正值退潮，眾人緊急通報相關單位，希望能夠及時營救。然而，鳥兒越掙扎，細網越纏越緊，最終無法動彈，逐漸沒入海中，最後只剩下尾羽露出水面，約11時後完全沉沒，未再浮現。

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動保處說，15日上午10時07分民眾通報海鳥被釣魚線纏住需救援，人員隨即前往救援，前往救援途中接獲民眾通報，上午11時左右海鳥已溺斃。另外呼籲民眾，在野外見到動物需救援可以直接播打1959，將會立即派員前往救援。

紅胸秋沙是一種冬候鳥，平時罕見於台灣，今年初突然有五隻現蹤石門海域，引發鳥友們的驚喜與關注。這群鳥優雅游弋於海面，吸引許多生態攝影愛好者前往觀察。然而，原本的美好畫面卻被這場悲劇畫上句點。

「拍鳥俱樂部」社長黃蜀婷指出，廢棄漁網、釣魚線、塑膠垃圾等海洋廢棄物不僅對海鳥造成致命危機，也可能危害鯨豚、海龜等其他海洋生物；「今天是一隻紅胸秋沙，但明天可能就是海豚、海龜，甚至更多的鳥類。」呼籲漁民與釣客應妥善處理廢棄漁具，避免隨意丟棄，減少海洋生物遭受不必要的傷害。

「這場悲劇讓許多鳥友不忍直視，甚至拍攝到一半就選擇離開。」黃蜀婷表示，台灣四面環海，海洋生態保護至關重要，希望透過這次事件喚起更多人對海洋污染問題的重視。也希望未來不會再看到這樣的畫面，期盼相關單位能加強海洋廢棄物管理，讓台灣的海洋環境能夠真正成為野生動物的庇護所。

紅胸秋沙嘴上、身體遭廢棄漁網纏住。（拍鳥俱樂部成員陳裕鑫提供）

紅胸秋沙遭廢棄漁網纏住，最終不敵海浪與潮汐，於上午11時左右溺斃沉入海中。（拍鳥俱樂部成員陳裕鑫提供）

紅胸秋沙遭廢棄漁網纏住，最終不敵海浪與潮汐，於上午11時左右溺斃沉入海中。（拍鳥俱樂部成員陳裕鑫提供）

新北市石門海域出現5隻紅胸秋沙來到台灣。（拍鳥俱樂部成員陳裕鑫提供）

新北市石門海域出現紅胸秋沙來到台灣。（拍鳥俱樂部成員陳裕鑫提供）

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