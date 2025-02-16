澎湖縣首長盃國武術比賽 17所國高中、小學51位選手技藝精湛

澎湖縣首長盃武術競賽暨全國選手選拔登場。（記者劉禹慶攝）

2025/02/16 10:52

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕「澎湖縣首長盃國武術比賽暨全國代表隊選拔賽」15日登場，這是澎湖首次舉辦國武術比賽，吸引了眾多貴賓到場觀賽與支持，包括正副議長陳毓仁、藍凱元、縣府秘書長楊書舜、國武術委員會主委宋昀芝議員、蘇陳綉色議員及多位國中小校長，共同見證這場武術盛事。

擁有輝煌歷史得澎湖武術代表隊，長期參與台灣本島各大賽事，去年更是參加了「第20屆全國港都盃國武術錦標賽」，表現優異，勇奪33金、23銀、21銅及37個第4名的佳績，並榮獲「傳統國術團體總錦標第1名」及「競技武術團體總錦標第1名」的雙料榮譽。15日的比賽，來自全縣17所國高中、小學共51位選手，在南拳、長拳、棍術、刀術、槍術、劍術、奇門兵器等近250個比賽項目場次中展現精湛技藝。

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此次首長盃比賽的舉辦，不僅是澎湖武術發展的重要里程碑，更有助於推廣國武術文化，激勵更多青少年投入傳統武術學習。馬公市長黃建忠表示，市府將全力支持澎湖武術發展，提供更多資源協助培育武術人才。國武術委員會主委宋昀芝議員也指出，當前孩子們缺乏一個穩定的練習場地，希望議會及教育處能夠協助尋找合適的場地，以利選手們安心訓練。

議長陳毓仁回應，將積極研議場地需求，為武術發展提供更完善的訓練環境，確保選手們能夠在最優質的條件下持續精進。

澎湖首次舉辦武術大賽，各界嘉賓雲集。（記者劉禹慶攝）

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