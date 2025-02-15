有圖有真相！建城300年 西羅殿盼南市府標示「大西門」原址

台灣知府蔣元樞《重修臺郡各建築圖說》之〈重修風神廟並建官廳馬頭石坊圖〉，顯示西羅殿現址正是1725年興建的府城第1代大西門原址。（謝奇峰提供）

2025/02/15 16:42

〔記者王姝琇／台南報導〕2025年為府城建城300年，而南勢街西羅殿現址，正是1725年興建的府城第1代大西門原址，為此，西羅殿3月份將舉辦走讀，帶領民眾認識台灣府城建城過程，值此同時廟方也建請台南市政府盼能標示大西門位置，讓更多民眾能更了解在地歷史。

府城建城300年，源自台南於1725年開始興築台灣府城。當時為確保台灣府治及周邊居民、商號的安全，官民合作逐步建城，奠定台南城市基礎範圍，及府城300年來豐饒富庶的基石。

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文史工作者謝奇峰指出，西羅殿現址是1725年興建的府城第1代大西門原址，當時為保護商人與居民安全，於是由台灣知縣議請興建木柵城，當時築城門7座，設4大門、3小門（大東、大南、大北、大西、小南、小東、小北門）的木城門。1736年將7門改以石材興建，直到1775年蔣元樞知府追加興建小西門，使台灣府城具有8座城門的規模，並修建大、小南門。

清代台灣知府蔣元樞留下《重修臺郡各建築圖說》標註「西門城」位置與現貌接官亭、風神廟與西羅殿比對，大西門城就是現今西羅殿廟址，也是五條港區重要門戶。謝奇峰說，西羅殿3月廣澤尊王聖誕文化季，除舉辦活動帶領民眾認識府城之外，也建請市府能標示大西門的歷史位置。

謝奇峰表示，西羅殿與台南市導覽協會合作，將於3月13至15日帶領民眾於廣澤尊王聖誕千秋時，以南勢街西羅殿為中心，從西、南、北3個方向導覽府城建城300年的歷史文化，向西往南河港遺址、台郡三郊水仙宮、第2代大西門遺址、國定古蹟兌悅門；向南往南廠保安宮、小西門遺址至下大道良皇宮；東至米街廣安宮、赤嵌街、府城史蹟大銃街石碑、軍工廠舊址等地。

西羅殿現址正是1725年興建的府城第1代大西門原址。（記者王姝琇攝）

西羅殿與台南市導覽協會合作，將於3月13至15日舉辦走讀活動，帶領民眾認識台灣府城建城過程。（記者王姝琇攝）

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