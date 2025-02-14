國三基金交流道尖峰時段壅塞 研議試辦開放路肩可行性

國三基金交流道南下匝道上午尖鋒時段常車流量大塞車。（記者盧賢秀攝）

2025/02/14 11:40

〔記者盧賢秀／基隆報導〕國3基金交流道是基隆通勤族的交通要道，每天有數萬名安樂區居民，搭公車或開車經過匝道進入國道，往返台北工作或辦事，但每天上班尖峰時段匝道常塞車，連帶造成基金一路、麥金路車流打結。立法委員王旭與議長童子瑋建議試辦開放匝道路肩行駛，並研議增設匝道。高公局表示，將研議可行性。

通勤族指出，基金交流道南下匝道是單線道，原本短短幾分就能上交流道，但上下班尖峰時段經常塞車，尤其是上午7到8點時，要等候半小時至50分鐘，造成基金一路、麥金路回堵大排長龍，嚴重影響周邊社區居民的出入。

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立委王正旭辦公室與議長童子瑋、交通部高速公路局勘查，研究解決之道。童子瑋說，短期希望在法規範圍內調整現有車道，將標線向左側移動，確保匝道主線有標準寬度，同時騰出路肩空間，在尖峰時段開放路肩通行，改善壅塞。長期應納入基隆市區國3或台62增設匝道的可行性研究，透過新增匝道或拓寬既有匝道，解決交通瓶頸。

王正旭基隆服務處主任林明智表示，基金一路銜接國3南下路段，因為平日上班車潮的關係造成堵塞，希望高公局能盡力研議改善方法，除了研議試辦路肩行駛之外，並配合號誌及平面車流引導，希望滾動式的修正改善，減少車輛回堵的時間。

安樂區外寮里長顏厚廣建議，匝道畫分為主線車道及路肩車道，試辦開放早上上班尖峰時段通行，解決武崙地區上班交通壅塞的問題。

高公局表示，匝道的路幅要足夠，會研議試辦路肩開放的可行性，並研擬改善尖峰時段塞車方案。

立委王正旭服務處與議長童子瑋（中）與高公局人員研議基金交流道塞車改善方案。（記者盧賢秀攝）

立委王正旭服務處與議長童子瑋（右二）與高公局人員研議基金交流道塞車改善方案。（記者盧賢秀攝）

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