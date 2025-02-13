10元水餃揪感心！500份暖心餐免費贈弱勢

新北市易儒愛心協進會將捐贈100張「食緣水餃」暖心餐券給新北市社會局，總計供應500份愛心餐點。（記者賴筱桐攝）

2025/02/13 13:31

〔記者賴筱桐／新北報導〕在物價飛漲的年代，用10元銅板就能飽餐一頓，真正「揪感心」！新北市易儒愛心協進會創辦「食緣水餃」，花費10元即可享用10顆水餃和1碗湯，為了響應公益，該會明天將捐贈100張暖心餐券給新北市政府社會局，提供弱勢家庭免費領取，每張包含5份兌換券，總計供應500份餐點。

創立於1985年的新北市易儒愛心協進會，起初由幾位善心人士主動發起，秉持「取之於社會、回饋於社會」的精神，集結眾人之力，傳遞善的理念，每人每年捐款3000元，所得全數投入公益活動、關懷弱勢，如今會員人數達100多人，希望拋磚引玉，鼓勵更多民眾發揮愛心。

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過去10多年來，易儒愛心協進會號召志工親手包水餃，送至全台各地的安養院、育幼院、老人之家、康復之家等社福機構慰問，每個月也定期捐贈數十袋水餃給新北市社會局，轉贈弱勢家戶，平均每月送出上千顆水餃。

有鑑於萬物齊漲，新北市易儒愛心協進會2023年在板橋區據點創辦「食緣水餃」，秉持「付出者善緣，給有緣人食之」的理念，與社會大眾廣結善緣，不限制對象，任何人用10元銅板，就能享用10顆水餃附1碗湯，希望吃的人感受幸福滋味，形成善的循環。

「食緣水餃」供應時間為每週二、五、六共3天，時間為早上11點到下午1點30分，地點在新北市板橋區三民路1段31巷59號1樓。

新北市易儒愛心協進會志工親手包水餃，不定期送至社福機構慰問。（記者賴筱桐攝）

弱勢民眾用暖心餐券兌換「食緣水餃」餐點。（記者賴筱桐攝）

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