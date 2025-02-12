「暢遊宜蘭抽好禮」首波抽獎！民眾加油500元爽中65吋電視

宜蘭縣政府推出「暢遊宜蘭抽好禮」，今天舉行第一波抽獎活動，抽出最大獎65吋電視等125個獎項。（記者游明金攝）

2025/02/12 15:36

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣政府推出「暢遊宜蘭抽好禮」，全國民眾到宜蘭旅遊，只要消費滿500元就可上網登錄抽獎，今天舉行第一波抽獎活動，抽出最大獎65吋電視等125個獎項。縣府表示，首波抽獎活動已累積8300多人次參與，這項活動最大獎是toyota yaris cross汽車1輛，價值69萬元，活動持續到3月2日，歡迎民眾把握機會。

宜蘭縣政府推出「暢遊宜蘭抽好禮」活動，自去年12月25日至114年3月2日，全國民眾到宜蘭旅遊，只要在食、宿、遊、購、行等五大類別任一合法店家單筆消費滿500元，取得統一發票或購物證明，上傳至活動官方網站，就可參加抽獎。

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縣府將活動分成兩波抽獎，第1波抽獎在今天元宵節舉行，抽出獎品包括台灣三洋65吋電視機1名及DYSON無線吸塵器、iPad平板電腦、變頻洗衣機、除濕機等各1名；Apple Watch 智慧型手錶及任天堂Switch電玩遊戲機各3名等共125項好禮。

今天最大獎是市價1萬9900元的65吋電視機，縣府表示，是由礁溪鄉黃姓民眾中獎，他只在台灣中油加油500元就獲得大獎，民眾即日可至「暢遊宜蘭抽好禮」活動官網及宜蘭勁好玩粉絲專頁查詢抽獎結果。

縣府指出，今天只是第一波，活動將持續到3月2日；除了第一波中獎發票與購物證明，不能參加第二波抽獎，其餘均可持續參加；第2波抽獎日期是3月12日，將抽出最大獎汽車1輛、電動機車2輛、iphone16手機3支、65吋電視、無線吸塵器、變頻洗衣機、除濕機、電玩遊戲機各2臺、智慧型手錶2支等多項好禮。

縣府工商旅遊處說，第一波抽獎活動已累積8300多人次參與，帶來的觀光效益可觀，第一波未中獎的發票可繼續參加第二波抽獎，同時也歡迎全國民眾來宜蘭玩，有機會把汽車開回家，只要消費滿500元，不同發票個人可以重複登錄，增加中獎機會。詳細活動資訊請查詢「暢遊宜蘭抽好禮」活動官方網站（http://travel-yilan goshopping.com.tw）。

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