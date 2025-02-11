李安電影夢起點！ 台南全美戲院3/2熄燈 全台僅剩這2間二輪戲院

台南全美戲院將於3月2日熄燈。（資料照）

2025/02/11 17:59

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕見證台灣電影史、成立有75載的台南「全美戲院」，因為近年因宅經濟、線上影音平台興起，國人觀影習慣改變，全美戲院不敵連年虧損，宣告將於3月2日熄燈，讓不少老影迷直呼不捨。全美戲院關門後，未來全台僅剩2間二輪戲院持續營運，分別為台北「佳佳來來戲院」和台中的「全球影城」。

位於台南中西區的全美戲院，前身為「第一全成戲院」。日治時期，台南在地人葉飛雄在如今全美戲院所在地蓋了一棟三連間的豪華住宅兼店鋪，但二戰末期毀於美軍轟炸；1950年，由經營電影業的歐家兄弟（歐雲明家族）接手重建為巴洛克風建築的第一全成戲院。

請繼續往下閱讀...

早期第一全成戲院主要播映好萊塢院線片、台灣國片、日本電影等，1969年歐家將戲院轉讓給妹婿吳義垣，並改名為全美戲院。民國後，台南又陸續開了多家首輪影院，競爭越來越強烈，全美戲院於1971年轉型為二輪戲院，以半價售票的優惠受到大眾喜愛，風光一時，成了當時台南青年學子最愛的娛樂場所之一，堪稱「二輪片始祖」，知名導演李安也曾說過他學生時代最常造訪全美戲院，可以說是孕育他拍電影夢想的地方。

見證台灣影史演變的全美戲院，明天（12日）將迎來75週年慶，卻戲院卻突然宣告只營業到3月2日。戲院經理吳俊誠坦言，連年虧損是熄燈原因之一，他也感到相當不捨，全美戲院陪伴無數台南人成長，為不想讓觀眾惋惜戲院悄然無聲畫下句點，明日上午舉辦75週年生日派對，將準備14吋大蛋糕，也會贈送精美小禮品給來賓，邀請熱愛電影的朋友以及曾在全美戲院留下美好回憶的每個人，一起回顧全美戲院輝煌過去。

不過吳俊誠也表示，雖然全美戲院畫下句點，但只是「暫時告別」，未來戲院會轉型再出發，目前已有許多團體、單位接洽各種合作模式。

電影粉專「無影無蹤」今天分享該消息，遺憾表示未來全台灣將只剩2間二輪戲院持續營運中，分別是台北景美的佳佳來來戲院（台北景美）和台中西區的全球影城。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法