國人稻米消費量逐年降 農糧單位教南部轉作玉米、高粱技巧

硬質玉米具有節水、省工及易栽培特性，適宜秋作種植，具品種多樣化可供農友選擇。（圖：農糧署南區分署提供）

2025/02/11 11:35

〔記者王俊忠／台南報導〕受到氣候變遷影響，國內水資源吃緊，加上國人飲食習慣改變，稻米消費量逐年下降。農業部農糧署為降低國內稻作種植面積，持續輔導農民轉作像玉米、高粱之類節水、耐旱、省工的雜糧作物，以提高國產雜糧的進口替代率、減少進口依賴及響應淨零碳排政策，讓農地永續利用。

農糧署南區分署長陳立儀指出，硬質玉米具有節水、省工及易栽培特性，適宜秋作種植，具品種多樣化可供農友選擇，嘉南地區第2期作普遍以生育期長、產量較高的「明豐3號」作為主要品種。國內硬質玉米代耕制度完善，全面省工機械化作業，從種植到採收、繳交、後端銷售，加上農民善於管理，就能種出好品質玉米，且國內原料需求量大，後端銷售無虞。

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陳立儀並說，台灣南部氣候日照充足，水資源珍貴，具耐旱、節水特性的「台南8號」高粱也是很好的選擇，南區分署轄內從2022年起與金酒公司契作面積約760公頃，至2024年1期作契作面積已倍增至2200多公頃，轄內參與契作農會包括嘉義義竹鄉、後壁區、鹽水區及學甲區，穩定供應金酒公司製作「一穀作契」高粱酒，該產品酒體清亮透明，風味濃郁醇厚。

農糧署南區分署表示，硬質玉米適合秋天種植，惟種植期較長，欲與釀酒高粱輪作的農民，建議硬質玉米可選擇「台農1號」、「台農7號」或「台南29號」等中、早熟品種，可順利下一期作高粱的適當播種時期。也呼籲農友適時、適地、適種，以提升收穫品質、增加收益，歡迎農友加入轉作雜糧行列。

台灣南部氣候日照充足，水資源珍貴，具耐旱、節水特性之高粱也是很好的轉作選擇。（圖：農糧署南區分署提供）

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