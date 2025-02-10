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    桃捷公司招新血125人 助理工程師薪資最高7萬8

    桃園大眾捷運公司營運成長、運量穩定增加，今天公告今年度首度招募新血，預計招募125人。（桃園大眾捷運公司提供）

    桃園大眾捷運公司營運成長、運量穩定增加，今天公告今年度首度招募新血，預計招募125人。（桃園大眾捷運公司提供）

    2025/02/10 17:03

    〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園大眾捷運公司去年營運成績表現亮眼，因應營運人力需求及綠線捷運通車前準備，桃捷公司今（10）日在招募網站公告招募簡章，預計招募維修類組102人、運務類組22人、原住民類組1人，共計125人；報名期間為2月17日至3月3日，筆試於3月23日在桃園區舉行，錄取新人預計6月報到，歡迎嚮往軌道業的各方人士報名加入桃捷行列。

    桃捷公司表示，這次除招募維修類技術員與運務類站務員，也招募基層主管職缺如副站長及領班，試用期後的薪資約4萬1千元到4萬9千元；另招募工程員及助理工程師，助理工程師依照資歷敘薪，如果有軌道從業經歷，月薪最高可達7萬8千元，工程員薪資為4萬4千元到4萬7千元不等。第一線的維修技術員與運務站務員無須具備工作經驗，錄取報到後會接受為期約2個月的軌道專業訓練，試用期後的薪資約為3萬7千元到3萬8千元，歡迎社會新鮮人報考。

    桃捷公司表示，該公司去年營運表現亮眼，在不斷優化營運模式及全力發展智慧鐵道的策略下，除了運量持續成長、盈餘也達到新高，系統穩定度持續向上提升，歡迎主動、創新、積極的人員報考加入桃捷施展長才。

    桃園大眾捷運公司營運成長、運量穩定增加，今天公告今年度首度招募新血，預計招募125人。（桃園大眾捷運公司提供）

    桃園大眾捷運公司營運成長、運量穩定增加，今天公告今年度首度招募新血，預計招募125人。（桃園大眾捷運公司提供）

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