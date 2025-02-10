社群瘋傳挑戰「投胎抽卡機」 一票人實測驚覺︰出生在台灣超幸運！

網友自製一款名為 「投胎抽卡機」的模擬遊戲，目前在網上掀起熱烈挑戰潮。本報實測，在歷經131次投胎後，成功投胎到台灣。（圖擷取自「投胎抽卡機」網頁）

2025/02/10 17:40

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕不少人都曾想像過，能出生在自己喜歡或社會福利完善的國家。對此，有位網友自製一款名為 「投胎抽卡機」的模擬遊戲，讓大家實現若重新來過，自己的「投胎運」能出生在哪些國家，目前該遊戲在網上掀起熱烈挑戰潮，更有許多網友驚覺「投胎到台灣」的機率，根本是UR（Ultra Rare，極度稀有）級別！

據了解，這款名為 「投胎抽卡機」的模擬遊戲，最初是發布在社群平台Threads（脆），之後被網友瘋傳到臉書、IG、PTT、X（原推特）、噗浪Plurk等社群平台，成為時下最熱門的跟風挑戰遊戲。根據遊戲製作者介紹，抽卡模擬器是根據各國人類發展指數（HDI），來計算玩家「投胎」到不同國家的機率，並隨機給予一個出生地。

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大批網友實測後，發現投胎到稀有度被列為17%的「中國」和17.8%「印度」，機率高到不可思議，意味著這2個亞洲國家的出生率，遠勝全球各國。另外，台灣網則是注意到，台灣與南韓的HDI都是排名第19，然而投胎到台灣的稀有度為0.2%，機率不僅比南韓0.6%低，更比抽到市面上絕多數手遊5星、UR等稀有級別角色卡片還低。

為此，不少台灣網友紛紛曬出挑戰紀錄，除極少部分人「一發入魂」首次就投胎到台灣，大多數紀錄顯示必須投胎100次以上才能成功；還有些人甚至投胎近1000次，才終於投胎回台灣。網友們還表示，這款遊戲能投胎到已開發、教育高、社會福利好的國家機率極低，沒想到台灣居然也名列其中，直呼自己出生在台灣真的非常幸運。

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