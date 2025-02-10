竹縣快捷9明天開學要試營運上路 卻不見站點挨轟

新竹縣竹北市代陳禹同抨擊，位在竹北自強北路、勝利8路口的快捷5號站牌，雖也可以搭乘快捷9號，但是牌面資訊根本看不出來。（記者黃美珠攝）

2025/02/10 14:44

〔記者黃美珠／新竹報導〕明天（11日）就是大新竹地區的學生開學日，新竹縣政府新闢的快捷9號（竹北勝利8街到新竹高商）也將同日開通上路，但是民進黨竹北市民代表陳禹同砲轟，到今天早上為止，快捷9號的公車站牌標示不清，8個新設站點統統沒有站牌和公車停靠區的設置，共用的舊站點沒有標示，這是要讓誰知道在哪裡上車？

縣府交通旅遊處長陳盈州說，去年12月10日該處跟竹北市公所會勘當時雙方就有共識，由公所劃設公車停靠區。

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但因他們一直在等客運業者提供確切的站點的相關資料，像是：GPS、座標測量里程等數據，好一併納入會勘記錄之內，才會遲到上週二（4日）才發出會勘的結論，並在公文內載明公所須於次日、週三之前完成新站點的設置。

陳盈州說，確實從公文的發文和要求完工日期來看，給公所施工的時間只有1天很趕，但事實上從會勘後到發文前，該處始終跟公所保持電話聯繫，公所並非完全不清楚前述作業期程。

不過他上週三去試乘和會勘，不僅發現單程、離峰時段運行需要70分鐘，也看到公所並沒有如期施工，所以該處隨即逕自緊急派工且陸續完成中，明天相關的配套一定都會同步上路。

至於班次太少又太早，陳盈州說，業者目前仍處於籌備階段，這條路線上、位於竹市的4所國立高中職僅新竹高商有搭乘的需要，所以是縣府懇託業者新闢的，明天起算試營運，完全免費外，業者目前也還欠缺司機，真的是巧婦難為無米之炊。

竹北市代陳禹同說，明天快捷9號即將試營運上路，他從上週末起，到今天早上去看，發現原有的快捷5號等各站站牌，根本沒有標示快捷9號也可同站搭乘。就連新設站點的️水利大樓 、縣立總圖書館等，不僅沒有站牌，也沒有公車停靠區的設置，那是要讓誰知道可以在哪上車啊？

另外，快捷9號的第1班車是清晨6點發車，差不多6點40分過後就可以陸續到校，但竹女要到7點才會開門。若改搭6點半的第2班車，竹女等4所高中通勤學生真的不夠「分」，如果改搭下1班快捷9號呢？抱歉，沒有下一班了。

陳禹同問縣府，真以為快捷9號能解決通勤通學問題？畢竟竹北往竹市的高中生就超過4000人，若一半的人搭公車，至少需40到50個班次耶，但現在卻僅有2班！更別提快捷9號經過多所學校與社區，通勤時間過長沒效率的問題。

他建議縣府參考台北市的分級公車制度做法，增加班次外，也把公車分A、B、C來優化通勤時間，滿足不同需求。

民進黨竹北市民代表陳禹同抨擊縣政府明天要上路試營運的快捷9號公車，到今天早上都還沒有完成共用站點的更新，和新增站點的公車停靠區設置。（記者黃美珠攝）

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