獨家》中興大學碩博班考試重大舞弊！ 考生使用手機遭取消資格

中興大學近日正舉行碩博班招生考試，台北考場有考生使用手機舞弊，遭校方取消考試資格。（記者楊綿傑攝）

2025/02/09 15:26

〔記者楊綿傑／台北報導〕國立大學碩博班考試重大舞弊！中興大學近日舉辦114學年度碩博士班招生考試，據傳位於台北的考區有考生使用手機舞弊情事，遭監試人員查獲。校方證實此事，而該考生已當場遭取消考試資格，校方也強調將持續戮力維護考試公平性。

許多大學都在最近幾天辦理碩博士班招生考試，有些中南部學校會向位於台北的學校商借教室辦理考試。其中中興大學114學年度碩士班招生考試共有超過1萬名考生報考，考試時間為本月7日。據了解，在台北考區的該科可以攜帶計算機，而該考生卻使用手機，作答過程中遭監試人員發現。

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校方說明，考試該日第二節發生1名考生於考試期間使用手機，手機內顯示與考試相關內容，已構成電子舞弊行為，經確認違反中興大學招生考試試場規則及違規處理辦法第三條，當場取消其考試資格，且該生所報名之中興大學其他系所碩士班考試，考試資格也遭取消。

中興大學校長詹富智強調，有違反考試規定者，均依相關辦法處理，輕則扣分，重則取消考試資格，校方必定持續維護考試公平公正進行，確保所有考生權益，呼籲有心人士勿以身試法，應依自己的實力應考。

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