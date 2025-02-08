Taiwan COP5高雄10月登場 陳其邁：匯聚台灣氣候行動能量

國際氣候發展智庫（ICDI）今年邁入10週年，8日新春茶敘廣邀產官學研、駐外使館及NGO等代表齊聚，見證發展歷程。（記者吳柏軒攝）

2025/02/08 18:59

〔記者吳柏軒／台北報導〕國際氣候發展智庫（ICDI）今年邁入10週年，今（8日）新春茶敘廣邀產官學研、駐外使館及NGO等代表齊聚，見證發展歷程，高雄市長陳其邁也出席宣布，10月24到26日將在高雄舉辦第5屆台灣氣候行動博覽會（Taiwan COP5），連結11月在巴西貝倫舉辦的COP30，匯聚台灣氣候行動能量。

ICDI創會理事長林子倫表示，10年磨一箭，當年認為國內有各領域專家，故成立智庫集結台灣想法與人才作出貢獻、走向國際，「一個人走很快，一群人走長遠」，台灣在國際場合雖有些限制，但非正式場合對我們很歡迎，期待持續「減量救地球，調適救台灣」。

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陳其邁表示，碳費課徵之下，高雄有105家企業年碳排超過2.5萬噸，面臨迫切衝擊，尤其是鋼鐵、石化、材料業等，高雄市比別的城市挑戰更明顯，故各局處已制定碳權計畫，實質採取減碳目標，也成立淨零學院培育人才，要把「碳負擔」變成｢碳資產」，更將接任國際「地方政府永續發展理事會」主席，10月還要舉辦Taiwan COP5，持續接軌國際趨勢。

中央氣象署長呂國臣認為，氣候變遷策略不只天氣變化跟預報，還提供各行各業永續韌性，台灣則須發展高科技AI，面對未來氣候風險。環境部氣候變遷署長蔡玲儀指出，國家已公布2032、2035年與政府六大部門的減碳目標，接下來將持續社會溝通。海洋保育署長陸曉筠指出，台灣海域是陸域4.7倍，下個10年希望做到更多海洋生物及生態的關注。

國泰金控總經理李長庚則表示，多年支持相關計畫，從企業串聯社區並培育青年，學習國際連結與實作，讓氣候變遷行動跟地方結合，盼ICDI繼續發揮影響力。

ICDI理事長邱祈榮表示，10年前ICDI成立有3目標，第一是將年輕人帶到國際，第二要把國際經驗帶回國內，第三是將國內成果帶到國際發光發熱，希望下個10年準備好了，危機就是轉機，而轉機要走下去則要有商機，秉持企業媒合、政府合作，落地實踐。

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