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    首頁　>　生活

    拍狗狗介紹影片1週播16萬次 中和動保員助收容犬隻找到家

    新北市府動物保護防疫處中和動物之家動保員余元鴻發揮創意，為收容犬隻拍攝介紹影片、製作短片，成功增加收容犬隻認養率。（新北市動保處提供）

    新北市府動物保護防疫處中和動物之家動保員余元鴻發揮創意，為收容犬隻拍攝介紹影片、製作短片，成功增加收容犬隻認養率。（新北市動保處提供）

    2025/02/08 17:14

    〔記者黃子暘／新北報導〕動物之家有許多收容犬貓正在等一個家，新北市府動物保護防疫處中和動物之家動保員余元鴻發揮創意，為收容犬隻拍攝介紹影片、製作短片，其中一隻米克斯（混種犬）成犬「Yellow」的介紹影片一週播放次數達16萬次，也成功幫助Yellow找到新家。動保處長楊淑方說，動物之家粉專不定期公布認養資訊，有意飼養犬貓的民眾可多加留意。

    為了增加米克斯認養率，動保處表示，中和動物之家透過社群媒體積極推廣，余元鴻拍攝的介紹影片吸引了不少民眾的關注；余元鴻不僅負責日常收容動物的照護，還參與拍攝和製作影片，讓潛在認養者認識每一隻狗狗的特色，1分鐘的影片從構思、拍攝到後製完成，往往需要投入超過1小時的心力，儘管耗時，但也成功拉近收容動物與潛在認養者間的距離。

    動保處說，米克斯犬Yellow與Andy的介紹影片讓兩隻狗狗成功找到新家，余元鴻拍攝的影片成功凸顯Yellow的活潑個性，影片高曝光率促成Yellow被成功收養；Andy的影片則是2天內觸及12萬人次，影片上架2天後Andy就被迅速認養。

    動保處表示，動物之家會不定時於臉書公布認養訊息，歡迎民眾多加關注，並且一起支持認養不棄養。

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