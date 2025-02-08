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    南投賞櫻較勁！九族雪櫻盛開台日歌姬助陣 信義草坪頭八重櫻吸客

    九族櫻花祭邁入第25年，邀請台灣歌后許景淳（右起）、日本演歌女王飛鳥奉美現身演唱，九族董事長張協勝、日管處副處長湯維堯也到場慶祝。（記者劉濱銓攝）

    九族櫻花祭邁入第25年，邀請台灣歌后許景淳（右起）、日本演歌女王飛鳥奉美現身演唱，九族董事長張協勝、日管處副處長湯維堯也到場慶祝。（記者劉濱銓攝）

    2025/02/08 16:38

    〔記者劉濱銓／南投報導〕南投2月正值賞櫻旺季，九族文化村櫻花祭今年邁入第25年，今天邀請日本演歌女王飛鳥奉美與台灣歌后許景淳現身演唱，為賞櫻活動助陣，目前園區白色雪櫻盛開，桃紅色八重櫻接力綻放；另在信義鄉草坪頭櫻花茶園，則是八重櫻綻放7、8成、雪白李花盛開，花況可到2月中下旬，南投各賞櫻景點花況可說是相互較勁。

    九族園區表示，園區各式櫻花眾多，其中最特別的是已培育8年的白色雪櫻，目前正是植株青年發育期，花團錦簇有如白色雲雪，被稱作「台灣雪櫻」，現在花況已達5、6成，園區的主力品種八重櫻，目前普遍花苞初綻，甚至有些花況達3、4成，預計2月中旬至228連假達到高峰。

    今年也是九族櫻花祭第25年紀念，特邀演歌女王、南投縣觀光大使飛鳥奉美，以及歌后許景淳現身獻唱，為賞櫻活動增添悠揚美聲，台、日歌姬還為櫻花樹插上詠櫻俳句詩牌，展現台日文化交流情誼，園區賞櫻預計可到3月9日。

    另在信義鄉草坪頭櫻花茶園，春節過後由桃紅色八重櫻接力綻放，目前花況達7、8成，並與花絮繁茂的雪白李花相互輝映，花況可到228連假，信義鄉公所表示，雖然今天是補上班日，但園區賞花遊客仍相當多，園區後續還有吉野櫻、富士櫻將在2月下旬開花，整個草坪頭賞櫻預計可到3月2日。

    九族櫻花祭慶祝25週年，邀請日本演歌女王飛鳥奉美演場，並為櫻花樹插上詠櫻俳句詩牌。（記者劉濱銓攝）

    九族櫻花祭慶祝25週年，邀請日本演歌女王飛鳥奉美演場，並為櫻花樹插上詠櫻俳句詩牌。（記者劉濱銓攝）

    九族文化村白色雪櫻盛開，花團錦簇相當美麗。（記者劉濱銓攝）

    九族文化村白色雪櫻盛開，花團錦簇相當美麗。（記者劉濱銓攝）

    九族文化村園區除了雪櫻盛開，主力櫻花八重櫻有些也有3、4成花況，預計2月中旬盛開。（記者劉濱銓攝）

    九族文化村園區除了雪櫻盛開，主力櫻花八重櫻有些也有3、4成花況，預計2月中旬盛開。（記者劉濱銓攝）

    九族文化村白色雪櫻盛開，花團錦簇相當美麗。（記者劉濱銓攝）

    九族文化村白色雪櫻盛開，花團錦簇相當美麗。（記者劉濱銓攝）

    南投信義鄉草坪頭櫻花茶園，目前桃紅色八重櫻盛開，並與花絮繁茂的雪白李花相互輝映。（信義鄉公所提供）

    南投信義鄉草坪頭櫻花茶園，目前桃紅色八重櫻盛開，並與花絮繁茂的雪白李花相互輝映。（信義鄉公所提供）

    南投信義鄉草坪頭櫻花茶園，目前桃紅色八重櫻盛開，並與花絮繁茂的雪白李花相互輝映。（信義鄉公所提供）

    南投信義鄉草坪頭櫻花茶園，目前桃紅色八重櫻盛開，並與花絮繁茂的雪白李花相互輝映。（信義鄉公所提供）

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